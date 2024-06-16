高鐵臥鋪｜崔定邦相信旅客「坐完會多咗朋友」　有港人專誠多倫多回港搭首航 (多圖)

高鐵香港段往返北京及上海的「夕發朝至」動臥列車首航，在往北京的列車上非常熱鬧，不少港人都大讚車廂清潔，更有人只為乘搭第一班車而特意從多倫多回港。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，「夕發朝至」列車旅遊產品十分受歡迎，一直到9月都有需求，並稱動臥列車使坐車都變成旅遊體驗，相信市民「坐完會多咗朋友」。

第一班從香港開往北京的動臥列車，周六(15日)傍晚6時24分準時開出。參加旅行團乘動臥列車往北京的陳先生表示，一周前得知有旅行團會乘搭首航班次後，遂決定從多倫多回港參加，又認為車廂整體環境不錯，但只有一個爬上上鋪的腳踏，對長者而言確實有些不便。他續說，房間內只有一張細枱，無法容納房內4人同時用餐，只好要其中一人要到走廊食飯。不過，陳先生指房間空間有限，有關情況實在難以避免且可接受。

與妻子、妹妹和好友一同乘搭首航班次的董先生表示，車廂比想像中清潔，又指可以躺着休息，較飛機安全，加上列車價格比飛機更便宜，可以接受。在餐卡一次過享用兩款飯盒的陳先生認為，只需在車內掃描二維碼便可訂食物很方便，而食物亦很便宜故一次便買了兩盒。他指出，雖然供應的是加熱飯盒，但味道都不錯，又指上餐速度很快，「5分鐘就有。」

崔定邦稱相關旅遊產品大受歡迎

本身是旅行社負責人的崔定邦亦是首班往北京動臥列車座上客，他指這有助不適合乘搭飛機的市民或長者，前往比較遠的目的地，而「夕發朝至」亦適合旅行團行程安排。他表示動臥列車相關旅遊產品大受歡迎，「幾十個位半分鐘就搶曬」，相信隨着需求上升班次會有所提升，又稱此出行模式適合團費約2,000元的4日旅行團。他更指出，「夕發朝至」令旅客乘車都變成旅遊體驗，相信車程變長乘客之間多了交流，「坐完會多咗朋友。」