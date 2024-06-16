高鐵臥鋪｜張欣宇料與飛機存大競爭優勢　「周末快閃」或成新旅遊模式

張欣宇表示，高鐵動臥列車總車程雖然長達約11個小時，但當中大部分為睡眠時間，若連同安全檢查和「一地兩檢」過關時間，「實際旅行時間」只不過是4至5個小時，同時直飛上海航班航程雖然僅約3小時，但若連同往返機場、過關和候機等時間，「實際旅行時間」卻需要7至8個小時。他認為，選乘動臥列車不但可節省日間時間，還免除額外酒店住宿費用，相信這個模式具有相當大的競爭優勢，大大豐富出行選擇和時間安排。

動臥列車設有四人房，往返上海的更特設有二人房的高級動臥車廂。張欣宇指出，每間房都有趟門分隔房間與走廊，每個臥鋪都有足夠私人空間，又稱列車行駛平穩、噪音控制良好，為旅客提供安靜睡眠環境。他認為，這種舒適度使旅客抵達目的地時可保持良好精神狀態，為接下來行程做好準備。若反應理想，他建議可以加開更多來往京滬的班次，並因應香港商務客群體具有較高消費力和體驗需求，列車裝修可進一步升級如提供更高級商務臥艙。

周五放工出發周日晚上回程毋須請假

張欣宇在首航日率領50人體驗往上海的動臥列車，包括一眾專業、商務人士和青年鐵路迷。一行人抵達上海後會開始一系列行程，他表示上海及北京的上班族完全可以利用周末展開行程來港旅遊，即周五下班出發、周日晚上回程，過程有接近兩日完整的時間休閒消費，毋須額外申請工作年假，相信「周末快閃」旅遊模式會帶來新市場。香港新方向同日亦協助20名來自本港各間大學的同學，乘搭第一班往北京的動臥列車赴當地進行暑期實習。