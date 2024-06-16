高鐵臥鋪｜記者實測首航北京動臥四人房　床鋪舒適惟充電插座不足 (多圖)

高鐵香港段往返北京及上海的「夕發朝至」動臥列車昨日首航，《am730》記者率先乘搭首班開往北京西的動臥列車D910車次，在四人房體驗約12.5小時赴京的旅途。房間雖然有提供4種顏色的即棄拖鞋、保溫熱水壺、包含香蕉乾、蛋黃酥等零食的輕食盒和清潔包，但房內乃至車廂的插座就略嫌不足，車程習慣以手提電話等電子裝置消磨時間的乘客就要留意。 房間冷氣出風製冷能力稍遜 《am730》記者試瞓的往北京列車四人房型，同樣可在往上海的D908車次體驗，但雙人房就只在D908車次上提供。四人房以趟門分隔房間和走廊，左右兩邊各有上、下鋪，每個床頭都有可以調節亮度的LED閱讀燈，冷氣雖然都可以自行調較，但出風和製冷能力就較為遜色。

▼高鐵動臥列車四人房內籠逐格睇▼

車上成功觀看歐國盃直播 價格比上鋪稍高的下鋪床位可以臨窗觀景，床頭亦有一張細枱，空間亦比上鋪寬闊和沒有壓迫感，乘客能夠坐在床上休息，牆邊亦有軟墊。由於列車會經歷黑夜到日出，乘客睡覺時謹記拉上窗簾，以免早上被陽光照醒。至於上鋪空間則較矮，中等身形人士坐直的話就會「頂頭」，不過斜靠床上枕頭躺著「碌電話」就仍然舒服，而列車上電話訊號和網絡亦接收得不差，在車上看歐國盃賽事直播也非不可能的任務。

除拉上窗簾，四人房的門只要關上，走廊燈光都不會影響室內睡眠。擺放行李方面，不論二人或四人房都可在床底放置行李，不過四人房的乘客就需要共用兩個床底空間，考驗乘客擺放行李的功夫。 不少乘客深夜在走廊幫電話充電 12個多小時的車程頗長，不少乘客都會玩電話消磨時間，但記者發現每間房都只在枱底設有一個扁頭兩孔、三孔插座各一的「孖蘇」插座，而在其中一個插座插上火牛後，另一插頭便會被阻擋，導致同時僅一個插座可用。車廂走廊和洗手間都有少量插座提供，因此走廊深夜便出現不少乘客守在正充電電話的景象，如不想在外守候或怕排隊輪候插座，乘客就可以自備拖板與其他乘客共用，甚或自攜俗稱「尿袋」的流動充電器。

同日首航的往上海列車D908，其獨有「高級動臥」二人房床鋪分布房間左右，房內同樣設有LED閱讀燈和冷氣，另有儲物櫃、梳化等設施。現時香港西九龍站逢周五至一每日各有一班D910和D908臥鋪列車，其中D910晚上6時24分開、翌日早上6時52分抵達北京西，全程約12.5小時，往上海虹橋的D908則晚上7時49分開出，翌日早上6時45分抵達，車程接近11小時。兩款動臥列車均為16卡配置，包括13卡臥鋪、1卡餐車及2卡二等座車廂，上海列車更有1卡高級動臥車廂。