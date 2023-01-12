高鐵訂票｜高鐵電子車票開售　一文睇清購票步驟及乘車注意事項 (附購票連結)

廣深港高鐵香港段將在1月15日(周日)復運，港鐵在今日(12日)中午12時起在12306網站預售車票，另西九高鐵站亦會在下午2時重新開放現場售票，惟在新安排下，高鐵全面引入電子車票實名制，以及規定須符合相關防疫要求。本報特意整合網上售票教學及乘車流程等注意事項，方便讀者一文睇清。
乘車注意事項：
- 可透過12306網站、手機程式、旅行代理或西九龍高鐵站買票，網址按此
- 高鐵復運初期售票上限1萬，北南行各5,000，並毋需預約過關名額
- 全面引入電子票實名制，將車票和旅遊證件(回鄉證)二合一，直接憑證入閘，與全國高鐵看齊
- 高鐵復運初期是恢復短途服務，另新增廣州東、東莞南及東莞站
- 初期每日提供39班北行及38班南行
- 須備48小時檢測陰性報告
- 須填妥內地電子健康申報
- 必須全程戴口罩
- 禁止攜帶消毒液，包括酒精搓手液，惟消毒濕紙巾可以帶上車
高鐵網上購票步驟
- 可透過12306網站或西九龍高鐵站等買票，網址按此
- 點擊右上方註冊，塡寫個人資料，須注意姓名中有繁體字無法輸入時，用簡體字替代
- 完成註册後，系統會發送一個賬戶啟動郵件至登記的電郵地址，確認後方可進行購票
- 然後選擇出發地點、到達地點及以及出發日期
- 選擇車次及出發時間，再按預訂即可