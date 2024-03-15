高鐵靈活行宣布變更車次安排　下周一擴展至往來深圳北站終站班次

港鐵公司3月15日公布，經與內地鐵路單位及兩地政府 相關部門商討後，高鐵「靈活行即日變更車次安排」(靈活行)將由下星期一(3月18日)起，擴展至直接往來深圳北站，以及經福田站往返深圳北站為終站的班次，便利需要往來深港兩地的乘客。

港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍表示：「現時高鐵的跨境乘客中，約八成為短途乘客，當中大部份是往返香港與深圳，例如於今年年初便推出了多程車票。至於嶄新的『靈活行』自推出以來廣受旅客歡迎，今次擴展安排讓跨境乘客能更輕鬆暢行兩地。感謝內地鐵路單位和相關政府部門一直以來的支持。」

「靈活行」延伸至深圳北站，運作安排與福田「靈活行」一致，即於乘車當日可額外變更最多3次乘車車次，並設有「無預留座位」安排。乘客可透過12306 網站或手機應用程式直接進入「靈活行」介面改乘車次，或於香港西九龍站B1票務大堂的自助售票機、B3層離港大堂的「靈活行」自助機，以及車站票務櫃位辦理手續。由深圳北站或福田站出發的乘客除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。

「靈活行」於2023年8月推出，讓往返香港西九龍站與福田站的乘客更靈活變 更即日的車次，深受乘客歡迎。這次服務提升後，「靈活行」將由現時適用於38班次，增加至合共92班，早上繁忙時段可選擇車次達每小時最多十班車。「靈活行」只適用於變更同一站點的即日指定車次。