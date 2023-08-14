高鐵靈活行｜港鐵「靈活行」今起實施　西九龍至福田乘客可免費改票3次　議員倡將高鐵「地鐵化」

港鐵將於今日起推出「靈活行」，往來高鐵西九龍站及福田站的乘客可於乘車當日透過「靈活行」，最多3次免費改乘指定的即日車次，最遲可於列車開出後1個小時內辦理改乘。乘客可透過12306平台，或親身到西九龍高鐵站更改手續。

高鐵靈活行｜可透過「12306」平台或親身到高鐵西九龍站辦理

若乘客欲透過「靈活行」更改車票，可使用12306手機應用程式辦理相關手續；此外，亦可親身前往高鐵西九龍站B1票務大堂的自助售票機和車站票務櫃位，而B3層離港大堂已增設8部自助售票機，可於自助機辦理手續。售票機的輕觸式屏幕加入「靈活行」按鈕，掃描身份證明文件後會出現購票信息，可選擇需要變更的原有車次，再選擇新車次，確認後會列印行程信息提示。在福田站出發的乘客除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。

高鐵靈活行｜ 需於原定班次開車後 1 小時內改票

欲改車票的乘客，不能遲於原定班次開車後的1小時，亦不能遲於改乘列車開車前的15分鐘。此外，乘客亦需要在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中不包括以福田為中途站的車次。此外，因應新安排，港鐵於往返西九龍站與福田站的指定車次推出「無預留座位」，即「企位」。如旅客持有「二等座」車票，新選班次沒有「二等座」座位時，有機會被安排「企位」，需要在指定車廂站立乘車。