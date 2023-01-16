高鐵首日復運 市民北上南下感興奮 議員促善用配額 增年尾北上車票

繼續復常！廣深港高鐵香港段事隔近3年，昨終恢復營運，通車首日至傍晚，「北上南下」共逾6,500名乘客乘搭。不少市民都把握首日重開北上探親和遊玩等，亦有鐵路迷到場見證歷史一刻。高鐵重開後全面改用電子車票，本報發現部分旅客因未熟悉新閘機操作，需要改用人手通道，而抵達內地後亦一度不能用回鄉證出入閘，要由職員人手輸入證件號碼認證。有立法會議員批評車票配額分配安排，未能善用資源。

高鐵香港段復運初期，每日出售車票上限1萬，北行南行各5,000張；而闊別3年後，首班從香港西九龍站開出的列車，準時於昨早7時03分開出往深圳北，不過車上未見太多乘客。已移民英國的巫太昨與丈夫和3歲女兒乘搭頭班列車，然後轉乘其他高鐵往湛江，認為即使過程較迂迴，「但今日冇辦法，冇飛，只可以咁樣買。」鐵路迷謝先生則身穿中國鐵路職員制服享受頭班車，笑言「因為依家我哋坐嘅就係中國鐵路，梗係著返中國鐵路嘅衫。」他抵達深圳北站月台時已脫下有帽徽的列車長帽，又說感到興奮。

至於來往廣州東站的新路線，首班列車亦準時早上8時01分開出。有旅行社推出高鐵自由行套票，一行旅客原計劃搭新線在東莞站落車，但部分團友因未及時完成健康申報，只好全團改乘下一班列車。新路線由設有餐車卡的「和諧號」列車行走，從香港出發的列車會售賣雲吞麵、雞翼等食物，並有售珍珠奶茶。

本報記者昨在西九龍站用自動閘機入閘，連同檢查證件和人面辨識，過程只需數秒，惟偶爾發現有乘客不熟悉證件擺放或輕觸位置，需時較長甚至要改用人手櫃位。抵達廣州東站後，記者與部分乘客未能以掃描回鄉證的方式出閘，需要由車站職員代為輸入證件號碼認證，回程則順利用回鄉證入閘。當列車抵港後，在中國海關位置會有職員要求出示檢測證明和檢查，惟現場未有劃分港人通道，以致職員每每要求出示「健康碼」時，乘客需要解釋只持有48小時內核酸檢測陰性檢測證明。

田北辰建議年廿七至三十增售車票

上周與內地免檢疫通關首日，深圳一方的關口職員被指未有認真檢查核酸檢測紀錄，便放行旅客來港。立法會議員田北辰滿意昨日入境查核安排，「好詳細睇hard copy、逐項睇，除咗對身份，對我嚟講收貨。」他又批評車票配額分配安排，舉例指由本港往福田仍有車票的同時，很多路線車票均已售罄，惟當日卻未用盡5,000個的配額，「唔係社會冇需求，只係將供應斬到38個部分(每日本港有約38對列車)，有啲一早賣晒，有啲就冇人要。」他建議，港鐵應把前往各站的配額「撈埋一齊做個整體上限」，以及在年廿七(18日)至年三十(21日)每日增加3,000張車票。

除配額未有善用，昨續有市民因技術問題親自到場購票。準備和妻子赴茂名過年的胡先生，之前在內地12306網入齊資料仍未能啟用帳戶，只好到場看看可買到哪個班次的車票。他說，疫情前會經羅湖過關再轉車，但現時羅湖尚未重開只好轉乘高鐵，又批評過關仍要核酸檢測和搶配額等要求勞民傷財，「過五關斬六將，搞咁多嘢做乜……開得關應該要方便啲人。」

運輸及物流局長林世雄指，高鐵何時恢復長途列車要視乎西九龍站營運狀況，再與內地方面溝通，現階段未有確實日期，亦會與內地商討能否增加目前路線的車票數量。港鐵表示，截至下午6時共有約6,500名跨境乘客使用高鐵服務，形容整體運作暢順。