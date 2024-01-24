高鐵香港段明日推兩款多程車票　分別可90日乘20程及30日乘60程

高鐵香港段明日起推出兩款多程車票，分別是90日乘搭20 程的「20次計次票」及30日乘搭60程的「30日定期票」，在12306平台發售。

兩款多程車票可選車站共有10個，包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東。每張多程車票適用於一個固定站點，視乎票種、目的地、車廂等級及實際使用次數，乘客可以享有相當於大約 4%至36%不等的票價折扣。「20次計次票」票價折扣最高可達約11%, 而「30日定期票」則最高可達約36%。

乘客可在開車前取消預約班次

乘客可於12306平台購買合適的多程車票，並於之後預約相關列車班次。計次票最多可以同時預約4班車，而定期票則最多可同時預約10班車。乘車後會於多程車票內扣減乘車次數，如不乘坐已預約班次，乘客可以在開車前任何時間取消，否則會被視為已乘車並扣減乘車次數。此外，福田站的計次票及定期票不能使用福田「靈活行」即日變更車次安排。