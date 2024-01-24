高鐵香港段明日推兩款多程車票　分別可90日乘20程及30日乘60程

高鐵香港段明日起推出兩款多程車票，分別是90日乘搭20 程的「20次計次票」及30日乘搭60程的「30日定期票」，在12306平台發售。
兩款多程車票可選車站共有10個，包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東。每張多程車票適用於一個固定站點，視乎票種、目的地、車廂等級及實際使用次數，乘客可以享有相當於大約 4%至36%不等的票價折扣。「20次計次票」票價折扣最高可達約11%, 而「30日定期票」則最高可達約36%。
乘客可在開車前取消預約班次
乘客可於12306平台購買合適的多程車票，並於之後預約相關列車班次。計次票最多可以同時預約4班車，而定期票則最多可同時預約10班車。乘車後會於多程車票內扣減乘車次數，如不乘坐已預約班次，乘客可以在開車前任何時間取消，否則會被視為已乘車並扣減乘車次數。此外，福田站的計次票及定期票不能使用福田「靈活行」即日變更車次安排。
港鐵公司常務總監─香港客運服務楊美珍表示，隨着兩地深化融合，跨境出行需求不但更大，亦更多元化。新一年高鐵團隊除了致力提升服務及擴充網絡外，亦會尋求更多可以配合乘客不同需要的服務及產品，今次引入的兩款多程車票惠及需要經常往返兩地的乘客。港鐵亦正與內地鐵路單位緊密協調，計劃於今年3月將去年推出的福田「靈活行」即日變更車次安排，進一步擴充至深圳北站，方便更多乘客。
高鐵團隊預計農曆新年期間出行人流會增加，香港西九龍站屆時會加派人手協助乘客，加強車站廣播及指示，並透過不同渠道提醒乘客關於購票及乘車需要注意的事項。此外，高鐵團隊一直與內地鐵路單位及相關政府部門緊密聯繫，如有需要會適時調整服務配合乘客需求。
農曆新年高鐵出行小貼士
- 留意高鐵網站及應用程式的最新資訊
- 經由12306平台可隨時隨地購買跨境及其他內地高鐵車票
- 除了香港西九龍站，港九新界均有高鐵指定代理，到代理購票同樣方便，亦不會額外收費
- 如要替親友購票，事先確認及更新12306賬戶的乘車人名單
- 如到指定代理及車站購票，須提供所有乘車人證件的正本。使用香港西九龍站自助售票機請準備感應式信用卡，或其他電子支付工具
- 出發前先確認列車的最新情況，並為行程預留充足時間