高鐵香港段6月15日起開通往來湖南省的長途綫　新增6個新站點直達張家界等

高鐵香港段由6月15日(星期六)起開通一條往來湖南省的長途綫，新增6個新站點，直達包括張家界、鳳凰古城等多個旅遊名勝，令直達站點增至78個。另外，會增加往來香港西九龍站與廣州東站、深圳北站及福田站等的短途列車服務，令高鐵班次增至每日最少100對車。
新開通的張家界西綫，將增設邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西6個站點，每日行駛一對來回列車，相關車票將於本周六(6月1日)開始發售。港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍表示，湖南近年經濟發展迅速，新增的張家界西綫與現有的長沙南綫能發揮良好的互補作用，為兩地經濟及旅遊發展增添動力。
高鐵亦會由6月15日起增加短途列車服務，部分新增的列車班次同時適用於「靈活行」，方便乘客即日更改班次。
- 往返廣州東站：每日將由20班增加至26班；
- 往返深圳北站(包括直達及途經)：每日將由146班增至159班(周六則為161班)；
- 往返福田站(包括直達及途經)：每日將由97班增至106班 (周六則為109班)。
有最新票價安排
此外，中國國家鐵路集團制定及公布最新的票價安排，由6月15日起京廣高鐵武漢至廣州段、杭州至寧波高鐵和滬昆高鐵上海至杭州段、杭州至長沙段運行的時速300公里及以上動車組列車的票價將進行調整。途經上述路段的18個高鐵長途站點，包括北京西、石家莊、鄭州東、武漢、長沙南、上海虹橋、杭州東、金華、上饒、天津西、勝芳、白洋淀、邯鄲東、岳陽東、衡陽東、株洲西、郴州西及韶關，將於同日調整票價。