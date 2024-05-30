高鐵香港段6月15日起開通往來湖南省的長途綫　新增6個新站點直達張家界等

高鐵香港段由6月15日(星期六)起開通一條往來湖南省的長途綫，新增6個新站點，直達包括張家界、鳳凰古城等多個旅遊名勝，令直達站點增至78個。另外，會增加往來香港西九龍站與廣州東站、深圳北站及福田站等的短途列車服務，令高鐵班次增至每日最少100對車。

新開通的張家界西綫，將增設邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西6個站點，每日行駛一對來回列車，相關車票將於本周六(6月1日)開始發售。港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍表示，湖南近年經濟發展迅速，新增的張家界西綫與現有的長沙南綫能發揮良好的互補作用，為兩地經濟及旅遊發展增添動力。