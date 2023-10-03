高鐵10月11日開通新綫連接江門和湛江西等5個新站　南北行每日各一班車

高鐵將於本月11日開通新綫連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點，每日提供北行及南行各一班列車。因應是次服務提升，高鐵網絡覆蓋將進一步提升，包括直達大灣區7大城市(深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門)，列車服務將由每日182班增加至188班。乘客可於明天(10月4日)起購買新增班次及站點的車票。

港鐵公司常務總監楊美珍表示，新綫將會連接江門、開平一帶的著名僑鄉，與不少香港市民甚至海外僑胞淵源深厚，而江門更是大灣區節點城市，設有國家級高新技術產業開發區及多個青年創新創業基地，無論是探親旅遊、公幹或經商，都能享受新路綫的便利及優勢。