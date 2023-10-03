高鐵10月11日開通新綫連接江門和湛江西等5個新站　南北行每日各一班車

高鐵將於本月11日開通新綫連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點，每日提供北行及南行各一班列車。因應是次服務提升，高鐵網絡覆蓋將進一步提升，包括直達大灣區7大城市(深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門)，列車服務將由每日182班增加至188班。乘客可於明天(10月4日)起購買新增班次及站點的車票。
港鐵公司常務總監楊美珍表示，新綫將會連接江門、開平一帶的著名僑鄉，與不少香港市民甚至海外僑胞淵源深厚，而江門更是大灣區節點城市，設有國家級高新技術產業開發區及多個青年創新創業基地，無論是探親旅遊、公幹或經商，都能享受新路綫的便利及優勢。
廣州東綫尾班車開出時間延遲
此外，往來香港西九龍站與廣州東站，以及福田站的列車服務亦會由同日起加強。廣州東綫服務將增至每日20班，而南行尾班車開出時間亦會由現時的下午6時45分，延後至晚上8時18分由廣州東開出。廣州東綫亦會引入新的列車車款，令乘客旅程更舒適。而往來深圳的列車班次亦將於同日起由178班增至184班，令穿梭深港更輕鬆快捷。
此外，由於貴廣專綫將於本月11日起提速，該專綫覆蓋的9個高鐵長途站 點，包括成都東、樂山、宜賓西、貴陽東、重慶西、遵義、昆明南、貴陽北及桂林西將會於同日調整票價。因應今次提速，相關路綫的行程將會縮短約1至1個半小時不等。
港鐵推出高鐵5周年抽獎活動
與此同時，為與乘客分享高鐵通車5周年的喜悅，港鐵公司將於本月推出「高鐵5周年大激賞」，在本月18日下午2時至6時，MTR Mobile登記用戶可登入參加抽獎，每位登記用戶限抽獎1次，合共送出2萬份禮物，包括以港幣5元 參加高鐵雙人兩天團，名額500個；亦有機會抽中低至港幣10元購買高鐵車票，名額19,500個。另外，港鐵公司會推出「高鐵5周年超值遊」，由本月13日起至12月中，由8間旅行社提供多款2天至7天的高鐵旅行團，以低至港幣249元特價發售，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等超過15個熱門旅遊城市。