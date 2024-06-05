高鐵6.15起取代京滬直通車 增「夜發朝至」高鐵臥鋪列車

高鐵列車雖較一般火車便捷，但香港往返上海或北京動輒大半日或全日，在舒適坐椅「坐定定」難免仍腰痠背痛，但日後情況將有改善。6月15日起原本往來紅磡至上海及北京的城際直通車將會以高鐵全面取代，行車時間大為縮短，並首次引入提供睡眠設施的卧鋪列車，並以晚上上車早上到達目的地「夜發朝至」之模式行駛。特首李家超相信，新措施滿足旅客需求，可促進香港及內地往來。酒店業界認為新安排是好事，給旅客多一個選擇，可望吸引更多長線旅客來港，又指不擔心安排會影響酒店生意。

6月15日起，原由紅磡往來上海站及北京西站的直通車將以高鐵全面取代，香港改以西九龍站為總站，北京、上海至香港的車程分別由24小時31分、19小時34分壓縮至約12小時30分及約11小時。新安排下，北京西和上海虹橋兩個站點逢周五至周一每日各有一對來回卧鋪列車班次，晚上從起始點出發翌日早上到達，沿途經石家莊、杭州東等站點；舉例由上海或北京晚上出發翌日早上抵港，而香港晚上出發翌日早上抵上海或北京。而周二至周四則只有非卧鋪和「夜發朝至」的普通班次。

臥鋪列車將採用16卡配置，可接載約600人，其中13卡是臥鋪，分上下臥鋪，2卡是二等座車廂及1卡餐車；而來往上海的列車，當中更有1卡設高級動臥車廂。臥鋪車卡分上鋪和下鋪，票價各有不同(見表)。相關車票將於今日(5日)中午起在12306線上票務平台、售票機等各售票渠道開始發售。

李家超昨出席行政會議前回應新安排指，乘客可節省一晚酒店費用；感謝中央對香港的關懷及支持，滿足廣大旅客需求，有助促進兩地人員經貿、文化往來，推動香港更好融入國家發展大局有重要意義