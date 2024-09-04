高院上訴庭裁定通訊局敗訴　港台《頭條新聞》諷刺警方疫情取消巡邏不涉辱警

通訊局早前裁定香港電台節目《頭條新聞》其中1集內容侮辱警方及偏袒泛民主派，向港台發出警告。高等法院上訴庭今日裁定港台工會及記協部分上訴得直，指《頭條新聞》相關內容不涉污衊和侮辱警方，下令通訊局撤銷警告。

《頭條新聞》「驚方訊息」環節中，有1集由藝人王喜飾演警員主持「忠勇毅」，身穿類似警務人員的裝扮，並以廢物膠袋裹着頸部和雙手，從垃圾桶內冒出。另一名角色在 「無品芝麻官」環節中說「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差（警察）就大把有得剩」。高院上訴庭今日推翻通訊局指《頭條新聞》沒有確保節目資料真實及基於社會地位等原因，而污衊和侮辱警方的裁定，下令撤銷相關警告，不會發還予通訊局重新考慮裁定。