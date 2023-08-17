高院今處理高球會暫緩環評決定申請 本土研究社料覆核戰或拖延建屋發展逾5年

香港哥爾夫球會上月申請司法覆核粉嶺高球場發展的環評報告，法院今將處理其暫緩環評決定申請，令建屋時間頓變未知數。環保署數字，過去10年3宗已完成的環評司法覆核，有個案申請至最後判決長達44個月；而規劃署則有39宗城規覆核申請，訴訟佔時2至8年不等。本土研究社成員陳劍青估計，繼高球場環評覆核後，城規決定亦將被覆核，合共或拖延發展5至6年。 記者︰曾偉龍

香港哥爾夫球會上月提出司法覆核粉嶺高球場發展的環評報告，法院今日將處理暫緩環評決定的申請。高球場環評覆核耗時惹人關注，環保署回覆指，過去10年，有關環境影響評估條例已完成的司法覆核個案共有3宗，申請人全部敗訴，其中石鼓洲焚化爐覆核案耗時最長，達44個月，而擴建機場三跑系統的覆核案佔時最短，為22個月。

城規會亦是規劃流程覆核的另一主戰場，規劃署回覆指，2013年至2022年共有39宗針對城規會決定的司法覆核申請，其中29宗由申請人撤回或不獲法院批出許可，餘下10宗個案中，有3宗申請人敗訴；獲批許可的案件訴訟期為2至8年不等。

本土研究社成員陳劍青分析指，高球會目前採用「連環JR(司法覆核)」策略，料高球會在環評覆核上敗訴，或轉向覆核高球場發展的城規決定，估計整場覆核戰合共或拖延發展時間5至6年。長春社公共事務經理吳希文指，難估計司法覆核案時間，但估計政府或因覆核暫停推進發展計劃的準備工作。他又指出，今次覆核案其中一個焦點是環評條例下「公眾諮詢」的定義，視乎法庭判決，或影響日後環評程序。

發展局回覆指，粉嶺高球場公營房屋發展的詳細設計須待環保署長接納土拓署的修訂方案後才會展開。(報道詳見am730.com.hk)。