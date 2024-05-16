高院向《願榮光》頒臨時禁制令 YouTube限制在港瀏覽

高等法院上周頒臨時禁制令，禁止公眾廣播、演奏或於任何平台傳播《願榮光歸香港》。外交部表示，相關禁制令是維護國安和國歌尊嚴必要舉措。Google旗下影音平台YouTube昨宣布因應香港法庭禁制令，即時限制32條《願榮光》短片在香港播放，但會考慮上訴。資深大律師湯家驊認為YouTube只是「最低限度」服從法令，如果YouTube仍讓其他地方的人搜尋和播放含有相關歌曲的影片，有可能被視為藐視法庭。 路透社引述YouTube聲明，表示對香港法院的決定感失望，但會遵從有關禁令，會將禁令中32條短片定為違禁出版物品，系統會對短片作地理封鎖，之後在香港Google搜尋亦不會展示有關連結。公司將考慮上訴，以推動資訊自由，他們與其他人權組織一樣，擔心禁令抑制言論自由；又表示裁決將會令人質疑港府促進數碼經濟的工作。

湯家驊︰只是「最低限度」服從法令 昨日透過YouTube介面，輸入「願榮光」字眼，仍會出現合唱該歌曲的影片。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為YouTube僅限制瀏覽32段影片只是「最低限度」服從法令，「法令不止禁這32條影片，是禁止這首歌任何版本，避免讓其他人用於犯法用途。其他國家的人仍可瀏覽或下載歌曲，他們就仍未完全遵從法令要求，有可能被視為藐視法庭。」 湯家驊指，若有公司認為有影片不應受到監管，可尋求法院澄清或修訂，不應「戴上有色眼鏡」自行決定，「你來香港運作、賺香港人的錢，為何要繼續容許其他地方利用這首歌傷害香港人，傷害香港社會穩定和安全？這在國際企業的社會責任和良心方面都說不過去。」