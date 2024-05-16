高院向《願榮光》頒臨時禁制令 YouTube限制在港瀏覽

高等法院上周頒臨時禁制令，禁止公眾廣播、演奏或於任何平台傳播《願榮光歸香港》。外交部表示，相關禁制令是維護國安和國歌尊嚴必要舉措。Google旗下影音平台YouTube昨宣布因應香港法庭禁制令，即時限制32條《願榮光》短片在香港播放，但會考慮上訴。資深大律師湯家驊認為YouTube只是「最低限度」服從法令，如果YouTube仍讓其他地方的人搜尋和播放含有相關歌曲的影片，有可能被視為藐視法庭。
路透社引述YouTube聲明，表示對香港法院的決定感失望，但會遵從有關禁令，會將禁令中32條短片定為違禁出版物品，系統會對短片作地理封鎖，之後在香港Google搜尋亦不會展示有關連結。公司將考慮上訴，以推動資訊自由，他們與其他人權組織一樣，擔心禁令抑制言論自由；又表示裁決將會令人質疑港府促進數碼經濟的工作。
湯家驊︰只是「最低限度」服從法令
昨日透過YouTube介面，輸入「願榮光」字眼，仍會出現合唱該歌曲的影片。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為YouTube僅限制瀏覽32段影片只是「最低限度」服從法令，「法令不止禁這32條影片，是禁止這首歌任何版本，避免讓其他人用於犯法用途。其他國家的人仍可瀏覽或下載歌曲，他們就仍未完全遵從法令要求，有可能被視為藐視法庭。」
湯家驊指，若有公司認為有影片不應受到監管，可尋求法院澄清或修訂，不應「戴上有色眼鏡」自行決定，「你來香港運作、賺香港人的錢，為何要繼續容許其他地方利用這首歌傷害香港人，傷害香港社會穩定和安全？這在國際企業的社會責任和良心方面都說不過去。」
對於YouTube提到認同人權組織擔憂禁制令會在自由的網絡環境引起寒蟬效應的說法，湯家驊則直言是無稽之談，並無事實根據，因禁制令已加入豁免條款，表明沒禁止涉及《願榮光》的合法行為，只要沒上述受禁的意圖，新聞工作和學術研究可獲豁免。
上訴庭上周三批出臨時禁制令，禁止公眾廣播、演奏或於任何平台傳播《願榮光歸香港》。判詞指單憑檢控，明顯不足處理嚴重刑事問題，互聯網流量大，很多人接觸到、破壞力強，有需要用禁制令維護國家安全。律政司長林定國促請各平台將相關片段下架。