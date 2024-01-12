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2024-01-12 15:35:10

高院大樓增設X光行李掃描機　低層4樓安檢區明起運作

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高等法院大樓加強保安，低層4樓安檢區明起運作。(資料圖片)

高等法院大樓加強保安，低層4樓安檢區明起運作。(資料圖片)

司法機構今(12日)宣布，新設於高等法院大樓低層四樓的保安檢查區將於明(13日)起投入運作，除了現時在地下樓層的安檢通道，低層4樓將增設一個設有三條安檢通道的新保安檢查區，同時在相關準備工作完成後，於大樓低層4樓和地下樓層使用X光行李掃描機，並擴展保安檢查至涵蓋高等法院大樓的所有法庭使用者。

擴展保檢至涵蓋高院樓所有使用者

目前，高院大樓的法庭使用者在進入大樓的受管制區域前，須接受保安檢查，由明日起，除現時在地下樓層的安檢通道外低層4樓將增設新的保安檢查區，屆時前往低層4樓的法庭或1樓至14樓的法庭使用者，可於以上其中一個檢查區接受保安檢查。

司法機構稱，新安排為法庭使用者提供更大彈性和方便，讓從低層4樓進入大樓的人士在該樓層接受檢查後，可直接前往1樓至14樓，而非如現時須轉往地下樓層接受檢查；同時低層4樓亦將增設一個入口通往新的保安檢查區。所有法庭使用者進入高等法院大樓時，應遵從指示牌，以及司法機構人員或保安人員的指示。

發言人指，保安檢查程序，包括接受金屬探測器探測及檢查隨身物品，旨在防止違規物品，例如刀、剪刀和液體等被帶進法院大樓的受管制範圍。為進一步加強高等法院大樓的保安措施，司法機構將在相關準備工作完成後，於大樓低層4樓和地下樓層使用X光行李掃描機，並擴展保安檢查至涵蓋高等法院大樓的所有法庭使用者。

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