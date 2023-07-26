高院批出粉高球場環評司法覆核申請 下令暫擱置環保署有條件發展決定

港府擬收回粉嶺高爾夫球場部分用地用作興建公營房屋，環保署早前已有條件批准發展粉嶺高球場的環評報告，但遭香港哥爾夫球會入稟申請司法覆核。高等法院昨批出有關司法覆核許可申請，並下令暫緩環保署決定，直至法庭聆訊。發展局重申，法庭決定不會影響政府如期接收有關土地；地政總署署長黎志華則稱，該土地被收回後，會交由康文署管理。公屋聯會總幹事招國偉則擔心，今次事件難免影響建屋項目的進度，期望當局於聆訊結束後盡快公布具體方案，追回時間及進度。

香港哥爾夫球會上周就環保署批准粉嶺高爾夫球場用地局部發展的環境影響評估報告，向法院提出司法覆核。高等法院法官高浩文昨頒下書面判決，批准司法覆核許可申請，並臨時暫緩環保署已有條件批准環評的決定，直至法庭處理申請暫緩令聆訊為止。除非雙方聆訊同意暫緩決定，否則暫定於8月11或15至18日其中一天，在高院先處理暫緩決定申請，預計需時半天。法官亦要求雙方於8月11日前，就司法覆核正式聆訊訂出日期。

今次司法覆核的申請人為香港哥爾夫球會，建議答辯人環境保護署署長，土木工程拓展署為利益關係方。球會在入稟狀質疑，環評報告嚴重低估高球場的生態價值，亦沒有找出發展範圍內25棵潛在的古樹名木，而且無就報告補充資料諮詢公眾意見，亦沒有考慮球會回應，認為做法涉越權和程序不公。

發展局：不影響9月1日收地

發展局發言人回應指，備悉法庭已批出相關司法覆核申請許可和暫時擱置相關環境影響評估批准。法庭的決定不會影響政府如期9月1日接收32公頃土地。經徵詢法律意見，法庭的決定亦不會影響城市規劃委員會8月初就「未決定用途」地帶修訂建議進行刊憲和邀請進一步申述的程序。

地政總署署長黎志華亦重申，有關土地的短期租約會於8月31日完結，政府將如期於8月底終止短期租約，地政總署隨後會將該塊土地交予康文署管理。他又透露，署方與康文署人員於過去一個月有實地考察，檢視交收工作如何進行。