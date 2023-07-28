高院拒批《願榮光》禁制令　官：不信納禁令有真正功用　特首：已要求律政司研究判詞積極跟進 (更新)

特首李家超最新表示，已要求律政司研究判詞，並積極研究相關跟進工作。他強調，維護國家安全是整個特區的責任和義務，又指國歌是國家主權象徵，不容侮辱及貶損。

【18:10更新】 律政司入稟高等法院申請禁制令，禁止任何有意圖煽動他人犯分裂國家或侮辱國歌的人士，以任何方式傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》。案件原本是由《港區國安法》指定法官陳嘉信審理，但他涉及司法抄襲，改由另一名法官陳健強處理。案件早前開審，在今日(28日)下午頒布書面判詞，法官陳健強拒絕批出禁制令，表示不信納禁制令有真正功用，而且可能產生寒蟬效應。

指禁令或產生寒蟬效應

律政司代表到高等法院，政府申請禁止以發布《願榮光歸香港》作出的4項非法行為，包括意圖煽動他人分裂國家等。法庭頒布書面判詞指，雖然基於國家安全應該批出禁制令，惟法庭不信納禁制令有真正功用，而且強制執行禁制令時，會與相關的刑事法律互有衝突，例如違反《港區國安法》罪行，須循公訴程序在刑事法庭提出檢控。

裁決又提到，法庭必須顧及言論自由的權利，尤其是禁制令可能產生寒蟬效應，動機清白的人士或會害怕違反禁制令的嚴重後果，而選擇不參與涉及該歌曲的正當活動，因此法官陳健強決定不批出禁制令。

早前代表律政司的資深大律師余若海指，禁制令涉及國家安全，《願榮光》可以引起市民情緒，不能低計月有關歌曲的破壞力量；而代表法庭之友的資深大律師陳樂信就指，政府只針對非法行為，沒有全面禁播《願榮光》，網上平台亦不會以歌曲違法為理由而下架，質疑律政司的禁制令有何作用。前支聯會副主席鄒幸彤反對禁令，她早前提出抗辯，但遭法庭拒絕而未能出庭。