高院臨時頒令禁廢除7醫生簽發「免針紙」　政府暫緩拒接納安排 (持續更新)

郭卓堅對獲批臨時禁制令感到高興，他又指自己預計一定頒發，「今天我不是要禁制令，我是倒過來要求未有判決前，不應該說針紙無效。萬一七位醫生是完全沒有罪又如何？是沒有理由的。香港是法治的地方，即使有懷疑利益也是歸被告。」

長洲居民郭卓堅入稟，挑戰政府廢除懷疑濫發免針紙決定的司法覆核今日(11日)早上審訊。郭卓堅提出，由於當局將會於明天(12日)廢除相關免針紙，決定將會影響約2萬名市民，以及其他無法申請免針紙的人，關乎公眾利益，希望法庭可以頒令，暫緩當局執行廢除免針紙的決定。高等法院今日臨時頒令，禁止廢除2萬張由7名涉違法醫生簽發的免針紙，直至司法程序完結；案件押後至本月20日開審。

郭卓堅批未審先判違反法治精神

郭卓堅開庭前向傳媒表示，由於香港行使普通法，未審先判會違反香港法治精神。他在入稟狀指，受影響市民因沒有接種疫苗，未能使用「安心出行」進入公眾場所，質疑醫務衛生局長盧寵茂濫權。代表醫務衛生局長盧寵茂的律師表示，政府有為有需要的市民提供其他選項。例如持有相關免針紙，身體狀況需要獲得醫學豁免的市民，可以到醫管局轄下的普通科門診諮詢醫生意見，費用全免，相信有需要的市民不難再經其他醫生取得免針紙。

警方早前先後拘捕7名醫生，指他們疑涉濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，其後宣布由該7名醫生所簽發的2萬張「免針紙」，全部於明日(12日)失效。

政府：暫緩拒接納相關「免針紙」安排

政府晚上公布，鑑於高等法院就有關司法覆核案件正式聆訊而頒下臨時禁制令，決定暫緩實施拒絕接納該等「免針紙」的相關安排，直至案件進行正式聆訊並作出進一步指示。政府發言人其後回覆本報查詢表示，暫緩安排亦將適用於因工作目的進入政府大樓和辦公處所的政府僱員，又指案件已進入司法程序，現階段沒有補充。