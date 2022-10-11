高院臨時頒令禁止廢除7醫生簽發「免針紙」 直至司法程序完結 (持續更新)

長洲居民郭卓堅入稟，挑戰政府廢除懷疑濫發免針紙決定的司法覆核今日(11日)早上審訊。郭卓堅提出，由於當局將會於明天(12日)廢除相關免針紙，決定將會影響約2萬名市民，以及其他無法申請免針紙的人，關乎公眾利益，希望法庭可以頒令，暫緩當局執行廢除免針紙的決定。高等法院今日臨時頒令，禁止廢除2萬張由7名涉違法醫生簽發的免針紙，直至司法程序完結；案件押後至本月20日開審。
郭卓堅對獲批臨時禁制令感到高興，他又指自己預計一定頒發，「今天我不是要禁制令，我是倒過來要求未有判決前，不應該說針紙無效。萬一七位醫生是完全沒有罪又如何？是沒有理由的。香港是法治的地方，即使有懷疑利益也是歸被告。」
郭卓堅批未審先判違反法治精神
郭卓堅開庭前向傳媒表示，由於香港行使普通法，未審先判會違反香港法治精神。他在入稟狀指，受影響市民因沒有接種疫苗，未能使用「安心出行」進入公眾場所，質疑醫務衛生局長盧寵茂濫權。代表醫務衛生局長盧寵茂的律師表示，政府有為有需要的市民提供其他選項。例如持有相關免針紙，身體狀況需要獲得醫學豁免的市民，可以到醫管局轄下的普通科門診諮詢醫生意見，費用全免，相信有需要的市民不難再經其他醫生取得免針紙。
警方早前先後拘捕7名醫生，指他們疑涉濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，其後宣布由該7名醫生所簽發的2萬張「免針紙」，全部於明日(12日)失效。