高院臨時頒令禁止廢除7醫生簽發「免針紙」 直至司法程序完結 (持續更新)

長洲居民郭卓堅入稟，挑戰政府廢除懷疑濫發免針紙決定的司法覆核今日(11日)早上審訊。郭卓堅提出，由於當局將會於明天(12日)廢除相關免針紙，決定將會影響約2萬名市民，以及其他無法申請免針紙的人，關乎公眾利益，希望法庭可以頒令，暫緩當局執行廢除免針紙的決定。高等法院今日臨時頒令，禁止廢除2萬張由7名涉違法醫生簽發的免針紙，直至司法程序完結；案件押後至本月20日開審。

郭卓堅對獲批臨時禁制令感到高興，他又指自己預計一定頒發，「今天我不是要禁制令，我是倒過來要求未有判決前，不應該說針紙無效。萬一七位醫生是完全沒有罪又如何？是沒有理由的。香港是法治的地方，即使有懷疑利益也是歸被告。」