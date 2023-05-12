高院裁定梁家騮獲醫管局補償金毋須徵稅 稅局獲批上訴至終院許可

立法會醫學界前議員梁家騮就公立醫院醫生在休息日或假期候召(on-call)，應可獲補假或補水，在終審法院中獲終極勝訴，惟獲賠的176萬元需徵稅；梁不服上訴，早前在高院獲判勝訴。稅局不服敗訴，再提上訴，上訴庭昨(11日)頒判辭，認為涉及的法律爭議具重大而廣泛的重要性，亦有可爭辯之處，批出上訴至終院的許可。

稅務局提出的法律爭議，指僱員在休息日和假日工作，僱主所作出的賠償金額是否屬於《稅務條例》(第112章)第8條所指的「從任何受僱工作所得而於香港產生或得自香港的入息」。上訴庭認為該爭議具重大而廣泛的重要性。

判辭透露，不少獲得賠償金的醫生反對賠償金要徵稅，迄今為止至少有47宗案件尚未解決，另外亦其他因超時工作或休息日工作獲得補償的納稅人，涉360宗向稅局提出類似的反對申請，亦等待處理。

稅局將賠償額納入2012/13年度薪俸稅計

公立醫院醫生於2002年集體入稟法庭，向醫管局追討於休息日及法定假日候召的補償， 終審法院於09年裁定，公院醫生超時補償的上訴敗訴，但在休息日或假期候召，則可獲補假或賠償。而法庭2012年裁定醫管局須按法庭訂下的方程式賠償。當年牽頭興訟的梁家騮獲賠176萬元，惟稅局將賠償額納入2012/13年度薪俸稅計算。其後，梁向法院上訴，獲高院判勝訴及補償金不應再被徵稅。稅局再向上訴庭提上訴，於今年2時時遭駁回，稅務局於是再向上訴庭申請上訴至終審法院。