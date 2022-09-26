高院頒令充公「星火同盟」7000萬元　警：倘市民全心為慈善捐獻料不違法

警方早前向高等法院申請將一個2019年反修例籌款平台「星火同盟」7,000萬元凍結，指款項是犯罪得益，高等法院今日(26日)頒下沒收令，充公涉案款項。警方指不可公開裁決理據，向市民透露細節。

指 資金用途與聲稱有異 涉洗黑錢

財富情報及調查科警司鄒祥有表示，警方於2019年6月發現一個籌款平台「星火同盟」，以支持反修例示威人士作招徠，於同年6月至11月共籌得約8,000萬元，並將款項存入一間私人公司賬戶內，惟警方調查發現所籌得資金的用途與聲稱的並不一致，包括被用作購買私人保險，償還信用卡欠款及以現金提走等，警方懷疑有人企圖以此平台進行洗黑錢活動，拘捕3男1女，並凍結其中2名被捕人7,000萬元資產，當中兩人在前年10月及去年3月離開香港，警方向法院申請沒收令；其餘2人，1人已被起訴，1人正接受調查。

被問到向平台捐款的市民會否有法律後果，鄒祥有表示，若市民全心因為慈善原因捐獻，無犯法的懷疑，相信不會有法律責任，但每宗案件有細節，不能夠準確地說，強調大原則是如果有犯罪意圖或者行為，警方一定徹底追查，但如果無意圖，市民毋須太擔心會否被檢控或調查。

警拒透露對其他資金是否進行 充公

至於警方對其他資金是否正進行充公令，鄒祥有稱會對任何非法活動作出調查，以及合法的法律程序，惟由於可能涉及法庭程序，不方便透露警方是否進行類似的案件，強調不會對違法行為視而不見。他又指，警方不時發現有人利用眾籌或者網上籌款，利用市民善心募捐，但往往用途與聲稱募捐原因不同，有可能干犯欺詐罪，又指任何人明知款項與犯罪得益有關，但仍然處理有關款項，也有可能干犯洗黑錢罪，呼籲市民要釐清募捐背景及資金使用用途，以避免受騙。