高齡司機｜政府擬收緊商用車司機體檢要求　滿65歲要一年一檢

本港年初發生多宗涉及高齡司機的交通意外，政府檢討年長駕駛者的身體檢查要求和制度後，今日(16日)公布初步細節。運輸署建議保留目前所有高齡司機體格證明要求，不過日後會對商用車司機有較嚴格的要求。
認知障礙症商用車司機擬禁續牌
運輸及物流局和運輸署向立法會提交的文件顯示，現時年滿70歲的司機才需要提交體格證明，當局建議商用車司機的年齡門檻下調至65歲，並劃一只准商用車司機每次續牌一年。當局同時計劃收緊商用車司機的體檢標準，患有夜盲症、認知障礙症、惡性腦腫瘤、有植入式心臟除顫器等的司機，如未能通過醫學評估將不可保留商用車輛駕駛執照。
當局又建議，所有司機必須自行申報健康狀況，並授權為其進行體格檢查的註冊醫生，日後可向運輸署提供有關醫療資料，同時賦權運輸署署長要求健康情況有懷疑的司機提交醫療報告。
或棄用目前讀車牌視力測試
現時司機只需要讀出23米外的車牌號碼，即通過視力測試，當局建議增加對視覺的要求，包括視力和視野標準。其中在視力方面，日後建議改用「史奈侖視力」(Snellen)視力測試圖取代現行做法，非商用車司機須達到0.5分、商用車司機須達到0.33分。至於視野方面，商用車司機水平視野最少要160度、左右最少70度、上下至少30度，非商用車司機水平、左右和上下分別要求120度、50度和20度。
政府強調改動非要高齡司機失業
運輸署日後擬在網站增設合資格、可提供體格評估的註冊醫生名單，並計劃擬定獨立醫學評估指引，詳細說明體格檢查項目和注意事項。政府強調，新安排並不是要讓年滿一定歲數的商用車司機失業，只希望他們可透過恆常體格檢查，持續監察個人身體狀況和了解潛在健康風險。
政府表示，現階段未能確認體檢實際收費金額，在確立檢驗項目後會進一步諮詢相關持份者意見。當局計劃今年下半年就檢討建議，諮詢交通業界、交通諮詢委員會、道路安全研究委員會和道路安全議會，專家小組和顧問團隊之後會盡快制定具體安排細節，目標最快下年第三季落實。