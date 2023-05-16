高齡司機｜政府擬收緊商用車司機體檢要求　滿65歲要一年一檢

本港年初發生多宗涉及高齡司機的交通意外，政府檢討年長駕駛者的身體檢查要求和制度後，今日(16日)公布初步細節。運輸署建議保留目前所有高齡司機體格證明要求，不過日後會對商用車司機有較嚴格的要求。

認知障礙症商用車司機擬禁續牌

運輸及物流局和運輸署向立法會提交的文件顯示，現時年滿70歲的司機才需要提交體格證明，當局建議商用車司機的年齡門檻下調至65歲，並劃一只准商用車司機每次續牌一年。當局同時計劃收緊商用車司機的體檢標準，患有夜盲症、認知障礙症、惡性腦腫瘤、有植入式心臟除顫器等的司機，如未能通過醫學評估將不可保留商用車輛駕駛執照。

當局又建議，所有司機必須自行申報健康狀況，並授權為其進行體格檢查的註冊醫生，日後可向運輸署提供有關醫療資料，同時賦權運輸署署長要求健康情況有懷疑的司機提交醫療報告。