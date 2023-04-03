髮型師轉職成飛機維修女將 學徒計劃助闖工程師夢

職業訓練局（VTC）上周五（3月31日）舉行「傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，表揚14名來自鐵路運輸、飛機工程、氣體燃料等專業範疇、表現出色的學徒。 今屆傑出學徒中唯一女將姚添藍曾任職髮型師和公證行文職，參與學徒計劃後，一邊於香港飛機工程有限公司接受飛機維修訓練，同時獲公司資助在香港專業教育學院（IVE）修讀飛機維修工程高級文憑課程，去年完成課程及獲得優異級別畢業。 女生細心耐性 有利裝拆細小部件 添藍將於今年8月滿師成為二級飛機維修技術員。面對飛機維修行業男多女少，添藍認為男女各有優勢，而女生身型嬌小，較容易於狹窄的機身內進行裝拆工程，協助更換飛機的輔助動力系統（APU）；而女生的細心和耐性，亦有利她裝拆細小機身部件。她現正備試考取「航空器維修執照B1.1航空機械專業」資格，逐步向飛機工程師目標進發。

另一位傑出學徒張世祺為VTC Earn & Learn職學計劃的學員，現職機電工程署見習二級技術員。他中學畢業後，曾從事社福項目管理、活動籌組等工作，2019年透過機電工程署技術員訓練計劃加入機電行業，並報讀青年學院職專文憑（電機工程）課程。 疫情期間搶修醫院電力系統 他回憶受訓時曾到一間公立醫院協助維修電力系統，當時在值疫情期間，該醫院突然停電，導致隔離病房的負氣壓系統未能正常運作，他與同事則要迅速找出電力系統故障的原因，爭分奪秒搶修掣櫃和啟動後備電源，最終成功完成任務，「事實上我的工作是極具意義，能守護著病人和醫護人員的安全。」張世祺現正修讀兼讀制IVE電機工程高級文憑課程，期望持續增進，以實學與技能回饋社會。