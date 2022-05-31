鬧喊女童｜涉事中心致歉　女導師已被終止合作

網上近日流傳一段影片，一名女導師疑多次喝罵年幼女童，令女童受驚大哭，事件引坡網民熱議。涉事的「善思成長發展中心」在社交網站發表聲明，稱就今次輿論事件，向受影響的家長、小朋友、廣大市民及業界「深表致歉」，並指已於昨日(30日)終於與該名女導師的一切合作關係。

涉事女導師擁合資格行為治療師牌照

聲明提到，「善思成長發展中心」由去年5月成立，一直由創辦人親自負責言語治療個案，由於家長反映希望增設更多不同類型的治療服務，所以決定聘請合資格的行為治療師來配合不同家庭的需要。聲明指，中心在今年5月11日聘請涉事的黃老師，又說根據黃老師提交的履歷資料，她擁有合資格行為治療師牌照(BCBA)，以及6年相關經驗，曾有負責教統局教育項目的經驗。黃老師在5月12日開始擔任該中心的行為治療師。

幼童家長先後詢問哭鬧原因

聲明續指，事發在5月24日，當日小朋友如常到中心上堂，小朋友的爸爸於離開時向黃老師詢問小朋友哭鬧原因，而黃老師用了15分鐘與家長講解整個課堂的過程，再提供一些家中訓練，然後家長便離開中心。聲明稱，小朋友的媽媽同日聯絡他們，想清楚了解小朋友哭鬧過程及原因，中心為她安排需要的資訊，並指「分別以電話及WhatsApp聯繫了大約10次」，當中包括「盡力配合家長想要的課堂片段及極力要求黃老師配合家長的質詢」，可惜黃老師不同意及不想配合中心和家長的溝通，又解釋已向香港心理學會尋求專業意見，認為個人做法恰當，因此中心於昨日(30日)終止與黃老師一切的合作關係。