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2022-05-10 04:32:52
日報

魏賡34分34秒跑畢萬米奪銅一度被DNF 田總章程限時34分惹議

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魏賡34分34秒跑畢萬米奪銅一度被DNF 田總章程限時34分惹議

魏賡帖文嘆疫下比賽機會難求。(IG圖片)

香港田徑系列賽上周六(7日)首回合賽事中，長跑好手魏賡在圍封檢測後，趕及參加男子10,000米賽事，並跑出34分34.20秒奪得銅牌。主辦賽事的田徑總會社交平台Facebook轉發相關傳媒報道。但有人留言，指田總曾一度把魏賡的成績只列為「DNF」(未能完成賽事)、即沒有列出所用時間，有人憂田總的安排「塊牌又唔知會唔會收番」。田總之後更正結果，將跑出34分以上的跑手，改為詳列跑手時間成績，惟仍有備註超出限時。本報向魏賡查詢，澄清田總沒有通知收回獎牌。

據田總比賽章程，列出徑賽10,000米男子比賽時限34分鐘內完成，有人在該帖文中批評時限設定太苛刻，舉例5,000米限時23分鐘，10,000米則限時34分鐘。魏賡亦對此高標準感疑惑，並提到夏季及日間賽事應有所調整。

魏賡周六賽後，在社交平台發文，透露周五(6日)獲悉居住大廈須圍封強檢，隨即在大廈地下完成檢測，翌日早上7時42分手機收到陰性檢測結果，立即趕往將軍澳運動賽參加早上9時15分舉行的賽事，最終以34分34秒完成比賽，稱「係呢個時勢跑到比賽真係唔係必然」。昨日發另一文指參加周日(8日)晚上「Wings For Life World Run」虛擬跑，指圍封打亂田徑賽計劃，致成績較預期不理想，但參賽虛擬跑則「釋放哂啲唔開心嘅情緒」，他補充，跑步除是職業，也是減壓方法。

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