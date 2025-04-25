魔術師助SEN學生發展潛能 特殊需要轉化天賦 回饋社會建立共融

魔術是一門表演藝術，除了娛樂大眾外，更是一群覆蓋了不同年輕層特殊需要(SEN)學童的救星。有魔術師開設社會企業魔法學校，期望利用自己克服特殊教育需要的經驗，為有同樣需要的青少年提供魔術培訓，從而發展他們的潛能，提高將來的就業能力，回饋社會。記者：陳穎琳、攝記：蘇文傑 社會企業「魔法社創家」獲政府社創基金撥款支持，創辦人兼創作總監何煒麟表示，自己亦是一名過度活躍症(ADHD)患者，深明SEN學童困境，創辦這所社企除希望能利用自己作為本港首位ADHD魔術冠軍的身份，用魔術推動社會創新，提供教學演出等工作機會；也希望學徒在學成以後，能承繼他的理念並加以延續，以生命影響生命。目前大部分學員均患有過度活躍症，亦有小量自閉症患者，他們在接受培訓後，有機會在各項表演賺取收入，亦能在自己的群體中，將教育不斷延續。

ADHD非障礙是天賦 找對方向能發展所長 現年11歲、患有ADHD的小六學生何恆希，在機緣巧合下看到何煒麟的表演，自此被魔術深深吸引，亦跟隨了他學魔術。恆希母親謝曉程表示，兒子在學魔術近一年後，不僅提升了自信，更多了一個與人溝通的橋樑。在學校小息時向同學及老師表演小魔術；又曾到中環摩天輪向世界各地遊客表演。恆希認為若不曾學魔術，可能會常常擔心說錯話，但現時能在台上表演時也保持不緊張狀態。 同樣患ADHD、正就讀道慈佛社楊日霖紀念學校中六的鄭文亮，被推薦參與機構的進階課程，進修魔術表演。該校負責學生生涯規劃的梁翠儀老師表示，文亮個性活潑、樂於表達亦非常有創意，但曾常常用搞笑方式惹人注意或用錯方法，導致其人際關係一般；在學習魔術後卻改變了文亮，將其創意及古靈精怪等優點放在正確的地方，能好好發揮。文亮指，自己曾經很迷惘，但魔術令他可以踏上舞台，看到台下觀眾看表演時的笑容，帶給他正能量，也希望自己能成為下一代的好榜樣。

實現社會創新 商界、教育界可做更多 為配合不同學習需求學徒，曾任中學副校長的機構教育總監黃偉明，利用其37年教學經驗，撰寫教案並編排不同課程，培訓導師。黃偉明指，本港教育制度下有很多框架，未必每位年輕人都能被發掘潛質，「我們另覓一個新途徑就是魔術；我覺得每個年輕人都是寶藏，當發掘之後就會閃亮人前。」而曾在商界打滾多年的機構社創顧問莫紫芝，就認為社企與商界的理念頗相似，希望能有更多朋友從商界退下來後，把其知識應用到社企行列中。

何煒麟本身是香港浸會大學的畢業生，浸大輔導長霍廣賢指，大學一直想支援有特殊需要學生，何煒麟在學時雖然學習成績不佳，但表演魔術時卻非常出色；他更稱，有些特殊需要徵狀，使何煒麟在表演魔術時更出神入化，證明了SEN學童只要找對位置，亦能發光發亮。何煒麟表示，魔術是一種非常適合ADHD患者的藝術，因他們擁有充分的表演能力，期望學習魔術的ADHD學童能因此成長。下個目標則會是樂齡一族，因為魔術可以訓練手部動作，希望能幫助到長者。