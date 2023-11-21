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2023-11-21 04:30:16
日報

魔雪奇緣世界開幕 旅客走進阿德爾王國與Elsa Anna見面

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香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界

Elsa女王現身與粉絲見面。(蘇文傑攝)

香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界

粉絲第一時間衝入場。

籌備7年、香港迪士尼樂園的全新園區「魔雪奇緣世界」昨日正式開幕。園區真實地還原電影《魔雪奇緣》場景，賓客如置身於電影中的阿德爾王國。不少粉絲表示對新園區開幕期待已久，昨早第一時間衝入場，部分更精心打扮成電影主角Elsa和Anna。

新主題園區「魔雪奇緣世界」以電影《魔雪奇緣》(Frozen)作主題，分為「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」，電影場景的阿德爾城堡、北山、冰雪皇宮、友誼噴泉，均盡現眼前。此外，園內有三大主題遊樂設施，包括乘坐木船踏上「魔雪奇幻之旅」，到訪愛莎的的冰雪皇宮；坐上「雪嶺滑雪橇」過山車；經歷一個刺激旅程；到「森林小天地」與Elsa和Anna一起進行新穎的互動劇場體驗。

園區昨早11時半正式開放，入口已有數百人等候，開放後5至10分，3個重點設施亦現人龍，部分要等逾一小時。粉絲不乏來自世界各地，她們均表示不介意等候，亦有旅客表示，太多人排隊，會在園區其他景點打卡留影，待人龍略散再玩設施。
 

香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界

陳茂波昨出席魔雪奇緣世界新園區開幕。(蘇文傑攝)

陳茂波︰有望吸引更多旅客訪港

財政司長陳茂波在開幕禮致辭時表示，迪士尼由7年前開始草擬興建新園區，很高興能夠見證全球首個《魔雪奇緣》主題樂園落户香港，又指魔雪奇緣世界開幕對迪士尼樂園是一個重要時刻，把樂園的設施和體驗提升至新水平，有望吸引更多旅客訪港。

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香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，新園區可為來自世界各地的賓客，前所未有的新體驗，令香港迪士尼樂園變得不一樣，亦能幫助旅遊業復蘇甦。

迪士尼體驗主席戴明哲指，迪士尼各個主題樂園一直不斷成長和蛻變，從不間斷地推出新故事、新體驗。讓這些新世界活現賓客眼前，實在令人非常興奮。正如迪士尼先生所說「只要世界上仍有想像力，迪士尼樂園就永遠不會完工」，因此迪士尼體驗有著無窮盡的可能性。」

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