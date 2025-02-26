魔雪奇緣勁吸客 慶20周年活動陸續上演 香港迪士尼止9年蝕 虧轉盈賺8.38億 770萬入場同創新高

香港迪士尼樂園20周年迎來好消息！樂園擺脫疫情以來旅遊寒冬，交出亮麗成績，2024財政年度錄淨利潤8.38億元，收入達88億元及770萬人總入場人次，全部均創開幕以來最高。樂園表示，全新《魔雪奇緣》園區大受歡迎，加上創新的體驗帶動淨利潤及入場人次破紀錄；並透露20周年慶祝活動將於6月展開，相信可成旅客來港的重大誘因。

香港迪士尼昨公布2024財政年度業績及度假區最新發展，指上個財年淨利潤、EBITDA、收入和入場人次同創自2005年開幕以來最佳，其中淨利潤達8.38億元，為2014年後首度轉虧為盈，終止9年蝕；在未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)增長14億港元，至23億港元，收入按年增長54%，至88億元。

樂園去年總入場人次達破紀錄的770萬，人均消費增長28%，酒店使用率達88%，整體入住率上升26個百分點至73%。另外，香港迪士尼員工今年可獲平均1.8至2.4個月人工的花紅，加薪由3.6%至5%。

另外，樂園現金流顯著改善，度假區現金及現金等價物增28%，亦未有動用由華特迪士尼附屬公司提供的周轉信貸，並已於2024財政年度第一季全數償還餘額。至於由特區政府和華特迪士尼提供的貸款，香港迪士尼截至2025財政年度第一季已償還其超過60%貸款。

園方分析指，升幅主受惠於內地及其他市場賓客的強勁反彈，以及本地賓客的持續支持，在本地、內地及其他市場人次均超越2018年疫情前的水平。另外「魔雪奇緣世界」園區除了兩項全新的遊樂設施大受歡迎，獨特的互動體驗「森林小天地」及特別設計的主題商品與餐飲，亦進一步提升了賓客體驗。