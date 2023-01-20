鯨吞高脂肪高熱量賀年食品 營養師︰數日假期可重2公斤

明日是農曆年卅，家家戶戶都會準備豐富的團年飯慶祝，但不少新年食物屬高脂肪和高熱量，不單有損身型或有害健康。醫管局營養師透露，新年後會接到較多需飲食指導的個案，嚴重者更在幾日假期後急增2公斤。她提醒，過節時也需均衡飲食，並推出適合三高人士的輕「營」健康團年飯食譜，讓大眾新年食得開心又健康。

醫管局營養師巫紀如指，不少賀年食品含高熱量、高脂肪和高鈉質，舉例一片蘿蔔糕、芋頭糕和年糕， 加上兩粒牛奶朱古力和一粒笑口棗已有約500卡路里，即為一般成年人每日卡路里攝取量的四分一。如果病人過量或沒有控制食物選擇，有機會節日後體重平均增加1至2公斤。她指，每日減少攝取500卡路里，一星期可減1磅，2公斤(4.4磅)便要一個月才能減去。不過，她亦表示，高脂肪和高熱量的膳食，如果僅1至2餐也不會大幅影響血糖、血壓和膽固醇，但「就唔可以餐餐日日咁樣食」，提醒應持之以久低脂、低鈉、低糖及高纖和均衡飲食元素。

大受歡迎的盆菜亦是「營養陷阱」，巫紀如指，盆菜底層有高纖維的蔬菜和菇菌類，但多已會吸收高脂高納的醬汁。她建議注重健康人士可「過清水」減少油脂再食用，又或改食具裝飾功能放上盤菜表層的西蘭花。全盒小食亦有健康之選，如乾果替糖果，果仁替鹹點，減少攝取糖分和鈉質。

團年飯其實亦可食得豐富又健康又豐富的團年飯，巫紀如推出適合注重健康或三高人士的輕「營」食譜，包括以腰果代替肉類煲素湯、以天然調味料烹調的「香茅雞柳」。