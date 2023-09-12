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2023-09-12 18:37:00

鯨魚｜漁護署：南區鯨魚身上有傷口　強烈勸喻市民切勿追蹤鯨魚

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鯨魚｜漁護署指，南區發現的鯨魚身上有傷口，強烈勸喻市民切勿追蹤鯨魚。(漁護署)

鯨魚｜漁護署指，南區發現的鯨魚身上有傷口，強烈勸喻市民切勿追蹤鯨魚。(漁護署)

日前本港水域再現鯨蹤，一條罕見的侏抹香鯨在周一（11日）在港島南區深水灣一帶出現。漁農自然護理署表示，昨日與香港海洋公園保育基金團隊到場搜索，發現鯨魚曾經短暫出沒，並從拍攝得到的照片中，發現鯨魚背部有傷口，健康情況令人關注。目前署方正努力從海空尋找鯨魚，以進一步評估鯨魚健康狀況，同時強烈勸喻市民切勿追蹤鯨魚。

 

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漁護署強烈勸喻市民切勿乘船出海追蹤鯨魚

漁護署強烈勸喻市民，切勿乘船出海觀看或追蹤鯨魚，若市民於海上發現鯨魚出沒，必須保持不少於100米距離，且減慢船速並盡快離開，否則政府人員可能會採取執法行動。

漁護署重申，在場的政府人員會指示接近鯨魚的船隻離開，並會對拒絕合作的相關人士採取執法行動，確保鯨魚不受到人為滋擾；漁護署亦會透過於公眾碼頭派發傳單，以及尋求海事處協助，提醒大眾注意有關規定。

天文科普平台：60年來第四次出現侏抹香鯨蹤影

較早前，網上有天文及大自然科普平台表示，根據紀錄，今次是自1973年起第4次在香港水域發現侏抹香鯨的蹤影，但提醒市民順其自然，不要刻意前往觀賞及騷擾牠。而根據觀鯨指引，在鯨魚出沒的100米範圍內，附近船隻必須關掉引擎及不能駛近，而500米範圍內最多更只能有一艘船。平台又提醒所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判監禁1年及罰款10萬元。

▼西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體▼

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