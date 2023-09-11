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2023-09-11 23:11:23

鯨魚｜罕見侏抹香鯨現身香港深水灣　漁護署促市民勿追鯨免違法

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深水灣近日有侏抹香鯨出沒。(網上圖片)

深水灣近日有侏抹香鯨出沒。(網上圖片)

【23:00更新】海洋公園及香港海洋公園保育基金烈呼籲市民切勿出海追尋該鯨豚

【21:19更新】加入漁護署呼籲

本港水域再有鯨魚出沒，一條罕見的侏抹香鯨在深水灣現身。從網上影片可見，該條侏抹香鯨體積較細，背鰭長期外露水面。不少網民「呼籲」侏抹香鯨盡快游離香港，擔心早前在西貢的布氏鯨死亡事件再度發生。漁護署表示，今日(11日)傍晚曾在相關水域發現有鯨魚出現，但其後失去蹤影，又呼籲市民不要乘船出海觀看或追蹤鯨魚，以免觸犯《野生動物保護條例》。

警方接報鯨魚離岸500米海面出現

警方今日早上9時收到市民報案指，在深水灣泳灘離岸約500米海面，見到一條懷疑海豚，疑似受傷。水警輪其後到場，發現報稱的受傷動物，並一直從旁觀察等候海洋公園及漁護署專家到場。但疑似鯨魚潛入海中游離現場，其後漁護署及海洋公園保育基金人員到場協助，搜索行動仍然繼續。

天文平台：60年來第四次出現侏抹香鯨蹤影

有網上天文及大自然科普平台指，根據紀錄，今次是自1973年起第4次在香港水域發現侏抹香鯨的蹤影，但提醒市民順其自然，不要刻意前往觀賞及騷擾牠。而根據觀鯨指引，在鯨魚出沒的100米範圍內，附近船隻必須關掉引擎及不能駛近，而500米範圍內最多更只能有一艘船。平台又提醒所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判監禁1年及罰款10萬元。

政府會指示接近鯨魚船隻離開

漁護署表示，今日與相關部門及海洋公園保育基金往港島南區水域巡查，並在政府飛行服務隊協助下，曾在傍晚於相關水域發現鯨魚出現，但其後失去蹤影，署方會繼續聯同相關部門及機構巡查一帶水域，以確定該鯨魚位置、品種及健康狀況等，並密切監察其情況，並正與本地及海外專家商討有關鯨魚的品種、狀況及對其保護的合適措施。

署方又指，已聯同水警及海事處在一帶海域派員加強巡邏，在場政府人員會指示接近鯨魚的船隻離開，並會對拒絕合作的相關人士採取執法行動，以確保鯨魚不會受到船隻滋擾。

漁護署發言人呼籲，市民不要乘船出海觀看或追蹤在香港水域出沒的鯨魚，若在海上發現鯨魚出沒，必須保持不少於100米距離、減慢船速盡快離開，否則政府可能會採取執法行動。發言人又指，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，一經定罪最高可判囚1年及罰款10萬元。

 

海洋公園及保育基金強烈呼籲市民切勿出海追尋該鯨豚

就有市民今早（911日）於南區水域發現鯨豚，海洋公園及香港海洋公園保育基金指，海洋公園獸醫、動物護理及香港海洋公園保育基金團隊接報後，即聯同漁護署出海搜索。其後在政府飛行服務隊直升機的幫助下於傍晚約六時，在深水角對開海域發現鯨豚短暫在水面出現，惟數分鐘後即失去其蹤影。團隊將繼續搜索工作。

海洋公園及保育基金強烈呼籲市民切勿出海追尋該鯨豚，如發現請與其保持安全距離，並致電1823聯絡漁護署。

 

▼西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體▼

西貢海面今年7月曾出現一條布氏鯨的蹤影，惜不足半個月已被發現浮屍海面。(資料圖片) 西貢海面今年7月曾出現一條布氏鯨的蹤影，惜不足半個月已被發現浮屍海面。(資料圖片) 西貢海面今年7月曾出現一條布氏鯨的蹤影，惜不足半個月已被發現浮屍海面。(資料圖片) 西貢海面今年7月曾出現一條布氏鯨的蹤影，惜不足半個月已被發現浮屍海面。(資料圖片) 西貢海面今年7月曾出現一條布氏鯨的蹤影，惜不足半個月已被發現浮屍海面。(資料圖片) 西貢海面今年7月曾出現一條布氏鯨的蹤影，惜不足半個月已被發現浮屍海面。(資料圖片)

西貢鯨魚死亡　不排除螺旋槳撞擊所致

今年7月，西貢海面曾出現一條身長約7米的布氏鯨，在被發現出沒後的不足半個月，便被發現浮屍海面，身上有傷口。海洋公園初步解剖結果認為，不排除鯨魚遭螺旋槳撞擊所致。當時環境及生態局局長謝展寰稱，未來有4方面工作需要跟進：一是加強公眾教育；二是制定迅速及有效處理方案；三是增加相關知識，他日後會和漁護署專家到海外汲取經驗，做得更好；四是檢視現時法例，研究當中有否改進地方，並賦權漁護署應變，以作有效跟進。

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