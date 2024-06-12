鰂魚涌公園槍殺姨舅案 女保鏢囚終身 終極上訴被駁回

18年鰂魚涌公園槍殺案，任職保鏢的現年49歲女子詹心桀向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，被裁定兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪成，判囚終身。(資料圖片)

2018年鰂魚涌公園槍殺案，任職保鏢的現年49歲女子詹心桀向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，被裁定兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪成，判囚終身。詹早前就定罪向終審法院提出上訴，終院今日（12日）頒下判詞，法官一致駁回上訴申請，維持原判。詹聞判時神情平靜，與律師交談後押返囚室。

法官一致駁回上訴申請 詹聞判神情平靜

詹心桀疑因外祖母遺產分配問題，涉嫌於2018年6月26日在鰂魚涌公園謀殺四舅父及二姨，以及有意圖而射擊致其二舅父及三姨受傷。她於2021年被裁定2項謀殺及2項有意圖而射擊罪成，判囚終身。