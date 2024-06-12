鰂魚涌公園槍殺姨舅案 女保鏢囚終身 終極上訴被駁回

2018年鰂魚涌公園槍殺案，任職保鏢的現年49歲女子詹心桀向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，被裁定兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪成，判囚終身。詹早前就定罪向終審法院提出上訴，終院今日（12日）頒下判詞，法官一致駁回上訴申請，維持原判。詹聞判時神情平靜，與律師交談後押返囚室。
法官一致駁回上訴申請 詹聞判神情平靜
詹心桀疑因外祖母遺產分配問題，涉嫌於2018年6月26日在鰂魚涌公園謀殺四舅父及二姨，以及有意圖而射擊致其二舅父及三姨受傷。她於2021年被裁定2項謀殺及2項有意圖而射擊罪成，判囚終身。
上訴人在審訊時辯稱案發時神志失常，並沒有意圖殺人，希望可由謀殺罪減輕至誤殺罪。她早前向上訴庭上訴，但被駁回，再上訴至終審法院。上訴方爭議，減責神志失常的舉證責任不應落於辯方，否則是有損無罪推定的權利。
終院：被告引用辯護理由時 已不再推定為無罪
終院判詞指，《殺人罪行條例》並無觸及或損害無罪推定權利，只有在控方成功證明被告具意圖非法殺人，辯方才需舉證以神志失常作辯護理由，免責辯護不影響構成謀殺罪的元素，而是求情因素，避免罪成後須依例判囚終身。被告用作辯護理由時，已不再被推定為無罪，事實上被告要求控方證明謀殺罪元素時，早已享有無罪推定權利。
被告是否神志失常屬個人事宜，要求控方證明其有否神志失常，將可能面對不少實際困難，終院指，《殺人罪行條例》旨在避免控方負上不切實際的舉證責任，在個人權利與社會利益之間取得平衡，遂一致駁回上訴。
案件編號：FACC 1/2024