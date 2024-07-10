鳳凰衛視香港台增粵語節目 日均仍不足6小時 議員冀續增配字幕滿足需求

無綫電視85頻道今年4月22日起改播鳳凰衛視香港台，初期只有3.5至4.5小時粵語節目，該台6月24日起增加粵語節目時數，並加入粵語午間新聞節目「午間快綫」，《am730》統計發現於該日起、周一至周五粵語節目時數增至5至6.5小時，惟仍有新聞及時事節目未完全配上字幕。立法會議員葛珮帆歡迎鳳凰衛視增加粵語節目，冀未來仍會增加，她並期望香港台續增配字幕滿足需求。
記者︰曾偉龍
通訊局批准鳳凰衛視香港台於4月22日起在無線電視台免費電視85頻道播放，《am730》早前統計鳳凰衛視香港台登陸85頻道首周，每日只播出3.5至4.5小時粵語節目，引起公眾關注。鳳凰衛視香港台6月24日起新增約1小時的粵語午間新聞節目「午間快綫」，並增加其他粵語節目，令粵語節目時數增至每日約5小時至6.5小時。該星期周一至周五播出的243個節目中，粵語和普通話節目分別有47個和有196個，比例為1比4。
通訊局豁免香港台為新聞報道、時事節目、天氣報告、緊急通告，以及晚上7時至11時播出的節目提供字幕服務，3個月的寬限期將於7月21日屆滿。《am730》於6月27日抽樣檢視該台的新聞和時事節目，以新聞報道為例，早上7時播出的普通話新聞報道「鳳凰早班車」除了英文內容配有中文字幕，一般新聞內容均無字幕，而早上8時播出的「鳳凰早班車」則有部分內容有字幕，中午12時播出的「鳳凰午間專列」亦有字幕。
時事節目方面，早上9時播出的「總編輯時間」未有配上字幕，而9時半播出的「軍情觀察室」則有顯示字幕。
葛珮帆：粵語節目愈多愈好
立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆(圓圖)指，歡迎鳳凰衛視香港台繼續增加粵語節目，因為香港觀眾以粵語為主，而大灣區觀眾亦喜愛觀看香港的粵語節目，故相信粵語節目最能吸引本港和大灣區觀眾，但電視台的粵普節目比例須視乎其定位，「當然係愈多愈好，但冇一個比例」，而很多本港觀眾亦懂得普通話，只要加上字幕，懂閱讀中文的人士亦可以觀看。她又指，現時科技可快速生成字幕，冀香港台的節目續增配字幕，便利聾人和乘車時靜音觀賞的觀眾。對於該台以新聞和時事評論為主，她認為，頻道節目和定位是商業決定，「有啲台係純新聞頻道，如果有啲娛樂(節目)，可能會趕客」。
《am730》向鳳凰衛視查詢香港台未來會否再增加粵語節目時數、可否於7月21日滿足字幕要求，以及未來會否播放劇集，至截稿未獲回覆。