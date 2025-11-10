鳳凰逼近 今發一號波 本周中期降至20度

香港11月仍受風暴吹襲。天文台預計，超強颱風鳳凰今日中午前後進入本港800公里範圍，並預告於今日中午後發出一號戒備信號。天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日(11日)改發更高熱帶氣旋警告信號。在鳳凰及東北季候風的共同效應下，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會降至攝氏約20度。

超強颱風鳳凰會在昨日移向呂宋，並於今日進入南海。天文台指，按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在周三(12日)最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在明日稍後至周三有所增強。天文台會視乎情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。