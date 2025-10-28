鳳德邨區內學校女職員患基孔肯雅熱 源頭未明

鑽石山鳳德邨雪鳳樓一名82歲婆婆日前確診基孔肯雅熱，成為首宗本地個案。衛生防護中心主動查找懷疑個案時，發現居於黃大仙慈康邨、於鳳德邨禮賢會恩慈學校一名55歲女職員確診，初步調查顯示她本月11至12日曾到訪廣東省汕尾市，回港數日後再獨自到訪深圳，上周五出現發燒、皮疹及關節痛，前日到廣華醫院急症室求醫。

衛生防護中心接獲通報後即時安排患者檢測，與她一同到訪汕尾和3名家居接觸者暫時沒有病徵。由於患者潛伏期內曾在深圳和鳳德邨範圍兩個地點活動，其感染源頭有待確定，中心將分析病毒基因判斷是否與本地個案有流行病學關連。截至昨下午5時，中心在鳳德商場設立的醫護站和熱線已為約1,300名居民評估，其中7名有相關病徵的市民接受抽血檢查，正等候化驗結果。