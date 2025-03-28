鴨脷洲街坊學校申辦私營小一「復活」 博智小學擬與教區屬校合併

新學年有兩間資助小學因小一派位獲派學生少於16人，未獲批開辦資助小一班級，分別為天主教博智小學和鴨脷洲街坊學校；兩者為新版本《小學規劃未來路向優化方案》下，首兩間面臨殺校的小學。教育局早前要求兩校決定「救校」發展方案，其中博智小學將申請與天主教香港教區的黃大仙區內小學合併；鴨脷洲街坊學校則申辦私營小一。
教育局早前表示，南區的鴨脷洲街坊學校和黃大仙區的天主教博智小學因小一收生未達「開班線」獲「派0班」。相關學校須在昨日前，於小一級變私立營辦、與其他小學合併或停辦等方案中作選擇；獲得教育局的特別批准後，再次參與下年度的小一派位。
兩間學校昨日均有表明未來發展方向，其中鴨脷洲街坊學校法團校董會向教育局反映，期望學校能繼續獲資助開辦小一班級申請，下學年(2025/26學年)以私營方式開辦小一班級，將在4月11日前提交計劃書。
至於博智小學，天主教教育事務處指，該校會與黃大仙區內屬校合併，2025/26年度進行籌備，學校稍後須向教育局呈交合併計劃書。至於與哪間學校合併、何時合併，教區要待教育局批准才能確定合併學校和合併時間，但指博智的學生下學年仍會在原校上學。
私家班維持整個小學課程
根據教育局早前公布優化「小學規劃未來路向優化方案」，獲批以私營方式開辦小一的資助小學，須以私營方式營運該屆別6個學年，直至相關學生完成小學課程，且不能向學生收學費；即使下一年度學校參加小一派位，並有足夠人數，獲批重開資助小一，私營屆別亦不可轉回資助。