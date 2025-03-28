鴨脷洲街坊學校申辦私營小一「復活」 博智小學擬與教區屬校合併

新學年有兩間資助小學因小一派位獲派學生少於16人，未獲批開辦資助小一班級，分別為天主教博智小學和鴨脷洲街坊學校；兩者為新版本《小學規劃未來路向優化方案》下，首兩間面臨殺校的小學。教育局早前要求兩校決定「救校」發展方案，其中博智小學將申請與天主教香港教區的黃大仙區內小學合併；鴨脷洲街坊學校則申辦私營小一。

教育局早前表示，南區的鴨脷洲街坊學校和黃大仙區的天主教博智小學因小一收生未達「開班線」獲「派0班」。相關學校須在昨日前，於小一級變私立營辦、與其他小學合併或停辦等方案中作選擇；獲得教育局的特別批准後，再次參與下年度的小一派位。