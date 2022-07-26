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2022-07-26 17:20:30

鴻福堂8月試行混合辦公模式 每周WFH一天可帶子女寵物返工

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鴻福堂表示，一直非常關心員工的身心健康 辦公室員工逢星期五會繼續享有「輕鬆星期五」，即是可以提早一小時下班 會在特定日子舉辦手工藝工作坊，創造難忘的親子回憶。 今個8月會讓員工自由帶子女回辦公室，並安排托兒空間，方便員工於暑假照料子女 集團將增設「人寵同樂日」，讓辦公室員工攜同家中的毛孩一起上班，促進人寵共融。

為提升員工的工作與生活平衡，鴻福堂集團宣佈將於8月起，試行混合辦公模式，辦公室員工每週有一天可在家工作。鴻福堂會同時加強彈性上班安排及推出更多家庭友善措施，全面提升員工於職場的幸福感及對公司的歸屬感。

鴻福堂表示，一直非常關心員工的身心健康，是次安排響應了疫情後的工作新常態有助挽留及吸引人混合辦公模式會於八月起試行，期間所有辦公室員工每週有一天可以在家遙距工作，會新增多項安排，包括「返工放暑假」—今個8月會讓員工自由帶子女回辦公室，並安排托兒空間，方便員工於暑假照料子女，更會在特定日子舉辦手工藝工作坊，創造難忘的親子回憶。此外，集團將增設「人寵同樂日」，讓辦公室員工攜同家中的毛孩一起上班，促進人寵共融。

員工逢星期五可提早1小時下班

其他現行的家庭友善措施亦會加強和繼續實施，包括：辦公室員工逢星期五會繼續享有「輕鬆星期五」，即是可以提早一小時下班；現有的彈性上班安排會擴闊可選時段，讓員工更自由選擇上班時間，最早可於下午4時30分下班，從而有更多時間陪伴家人或進修。

鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富表示，員工是其最重視的資產，為了提升員工的幸福感，鴻福堂一直密切留意市場趨勢，定期檢討人力資源政策，從而制定合適且可行的方案。相信最新的人力安排切合不同員工的需要，增加員工對公司的歸屬感，因而提高工作效率，達致雙贏

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