鴻福堂8月試行混合辦公模式 每周WFH一天可帶子女寵物返工

為提升員工的工作與生活平衡，鴻福堂集團宣佈將於8月起，試行混合辦公模式，辦公室員工每週有一天可在家工作。鴻福堂會同時加強彈性上班安排及推出更多家庭友善措施，全面提升員工於職場的幸福感及對公司的歸屬感。

鴻福堂表示，一直非常關心員工的身心健康，是次安排響應了疫情後的工作新常態，亦有助挽留及吸引人才。混合辦公模式會於八月起試行，期間所有辦公室員工每週有一天可以在家遙距工作，亦會新增多項安排，包括「返工放暑假」—今個8月會讓員工自由帶子女回辦公室，並安排托兒空間，方便員工於暑假照料子女，更會在特定日子舉辦手工藝工作坊，創造難忘的親子回憶。此外，集團將增設「人寵同樂日」，讓辦公室員工攜同家中的毛孩一起上班，促進人寵共融。

員工逢星期五可提早1小時下班

其他現行的家庭友善措施亦會加強和繼續實施，包括：辦公室員工逢星期五會繼續享有「輕鬆星期五」，即是可以提早一小時下班；現有的彈性上班安排會擴闊可選時段，讓員工更自由選擇上班時間，最早可於下午4時30分下班，從而有更多時間陪伴家人或進修。

鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富表示，員工是其最重視的資產，為了提升員工的幸福感，鴻福堂一直密切留意市場趨勢，定期檢討人力資源政策，從而制定合適且可行的方案。相信最新的人力安排切合不同員工的需要，增加員工對公司的歸屬感，因而提高工作效率，達致雙贏。