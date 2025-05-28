鵝頸橋打小人政府稱僅商業活動不擬發牌　江玉歡質疑部分攤檔「扮識打」

銅鑼灣鵝頸橋底設有多個打小人攤檔，不過文化體育及旅遊局副局長劉震指，該處的打小人基本上是「全年無休」，而非只在驚蟄當日進行，因此純屬服務提供者進行的商業活動，不屬二十四節氣的社會實踐正式內容，故不會有認證工作。環境及生態局副局長黃淑嫻亦說，當局不擬以發牌方式處理。

民建聯梁熙在立法會大會提出口頭質詢指，俗稱鵝頸橋的堅拿道天橋底有打小人和祭白虎傳統習俗，吸引不少旅客參觀和體驗，但該處位置環境擠迫，旅客與當區居民時有衝突，不利於推廣相關文化活動，特別是周末鵝頸橋會雜亂無章、行人路塞滿人，逼使市民要走出馬路，險象環生。他又建議，政府可為打小人等傳統民間習俗活動設立認可發牌制度，並引入劃線、劃位經營安排，以改善現場秩序。選委界陳永光說，打小人既然不在非物質遺產清單之列，為何不做好管理而要繼續做「導人迷信」的行為，關注當局會否取締。

劉震回覆稱，打小人和祭白虎均是中國民間的傳統習俗，是傳統文化一部分，當中打小人屬二十四節氣中「驚蟄祭白虎」其中一個節慶，通常在驚蟄當日進行，相反目前打小人形式是「一年365日都做，同驚蟄係完全冇關係」，所以從文化保育及非遺角度不會有認證工作。他又說，每年3月的驚蟄時節都是打小人的人流高峰期，目前約有10個檔攤在鵝頸橋底從事打小人及相關活動。

劉震：有攤檔「假識」打小人必然存在

選委界江玉歡就稱，自己為了今次質詢特地親身到鵝頸橋底打小人，卻發現現場「有啲人係真係識打，有啲係假嘅、扮識打，亦都有啲甚至乎係集團操控」，認為「亂打」等同另類違反《商品說明條例》，她關注各政策局代表有否親自到場了解打小人。劉震表示，「有啲人真識、有啲人假識」的情況必然存在，因為未必是所有人都真正認識打小人如何進行或其意義何在，重申應該要在驚蟄才打小人，他希望可透過政府未來的活動，讓市民及大眾更清楚認識其意義。