鶴咀海底現完整水雷 或藏500磅TNT炸藥 警方今午派員引爆

水雷位處鶴咀東北1.4公里、海床約15米的淺水區。警方於上月9日接獲市民報案，指在該處潛水時發現疑似水雷，警方之後再派員潛水並於上月中確定位置。爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超昨表示，經過初步評估相信屬二戰時期英軍標準軍事級別水雷，在海底約70年；「水雷有自我摧毀機制，過了一定年期後，水雷會自我毀滅。今次是首次找到完整、未破壞的水雷。」

警方首次在本港水域發現完整的二戰英軍水雷，位處港島以東海面石澳鶴咀附近海底，估計內有500磅TNT高性能炸藥。警方昨午起封鎖鶴咀一帶，今日中午設禁飛區，爆炸品處理課今早會在水中引爆。警方呼籲市民避免前往，亦不要試圖尋找任何類型水底爆炸品。

他指，從相片可見，該枚水雷表面生滿貝殼、硬化，受海水侵蝕，但狀態非常完整，不排除裡面炸藥仍然有效；雖然水雷不會對市民及船隻構成即時危險，但由於水雷在淺水區被發現，已暴露於在船隻或公眾，如被人干擾水雷，爆炸風險不能忽視。

警方昨午起封鎖鶴咀海陸一帶區域，除村民、海洋科學研究所人員均不可進入，船隻不可駛入水雷位置的方圓一公里。今早9時至下午3時鶴咀方圓5公里會列為無人機禁飛區，爆炸品處理課人員今早11時至下午2時引爆水雷。李展超指，預計受影響範圍約數百米至一公里，但經警方準確計算，相信行動對公眾及海岸保護區沒有影響，故不用疏散附近居民。但警方提醒市民須遠離行動範圍。

警方在社交平台FB補充指，根據資料記載，英軍在二戰時期在香港水域投放逾600枚水雷，以防日軍從海路進攻。今次發現的水雷，英式水雷型號為British Naval Mine，屬Moored Mine(譯作 : 繫留水雷)，炸藥重量估計達500磅TNT。