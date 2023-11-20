麥當勞叔叔之家觀塘家舍啟用　設66間房方便病童治療

麥當勞叔叔之家觀塘的新家舍，今日起投入服務。(網上截圖)

「養兒一百歲，長憂九十九。」子女患病時，家長固然希望能寸步不離照顧病童，攜手同行，一齊戰勝病情。香港麥當勞叔叔之家慈善基金麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓今正式開幕，投入服務，目前已有11個家庭入住，預計每年為病童家庭提供 2.4萬個住宿晚上。

鄰近兒童醫院 免舟車勞頓助抗病

麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓獲賽馬會3.9億元支持興建，佔地逾8千平方米，毗鄰香港兒童醫院，方便重病兒童家庭往返醫院，幫助重病兒童家庭專心對抗疾病，減輕壓力。全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員、香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷表示，新家舍樓高16層，提供66 間客房，包括6間特別為骨髓移植病童而設的隔離套房，以及10間無障礙房間，以服務更多患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童，預料每年為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上。

新家舍在設計上參考病童家庭、醫護人員、外國家舍等多方持份者的意見。黃馮慧芷表示，慈善基金相信社交心理支援對病童同樣重要，故新家舍特設健身室、心靈加油站、音樂室、親子圖書室等多元化共享空間，全方位照顧病童及家人的身心健康，並舉辦小組或私人補習班、藝術班、瑜伽班、音樂小組、節日慶祝等活動或義工服務，讓患病兒童可繼續發展興趣，保持社交，紓緩心理壓力，同時讓不同人住家庭互相扶持鼓勵，組成小社群，凝聚抗病力量。

