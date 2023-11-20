熱門搜尋:
賣狗肉 李佳芯 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-20 16:10:42

麥當勞叔叔之家觀塘家舍啟用　設66間房方便病童治療

分享：
麥當勞叔叔之家觀塘的新家舍，今日起投入服務。(網上截圖)

麥當勞叔叔之家觀塘的新家舍，今日起投入服務。(網上截圖)

「養兒一百歲，長憂九十九。」子女患病時，家長固然希望能寸步不離照顧病童，攜手同行，一齊戰勝病情。香港麥當勞叔叔之家慈善基金麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓今正式開幕，投入服務，目前已有11個家庭入住，預計每年為病童家庭提供 2.4萬個住宿晚上。

Ad Block

鄰近兒童醫院   免舟車勞頓助抗病

麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓獲賽馬會3.9億元支持興建，佔地逾8千平方米，毗鄰香港兒童醫院，方便重病兒童家庭往返醫院，幫助重病兒童家庭專心對抗疾病，減輕壓力。全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員、香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷表示，新家舍樓高16層，提供66 間客房，包括6間特別為骨髓移植病童而設的隔離套房，以及10間無障礙房間，以服務更多患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童，預料每年為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上。

新家舍在設計上參考病童家庭、醫護人員、外國家舍等多方持份者的意見。黃馮慧芷表示，慈善基金相信社交心理支援對病童同樣重要，故新家舍特設健身室、心靈加油站、音樂室、親子圖書室等多元化共享空間，全方位照顧病童及家人的身心健康，並舉辦小組或私人補習班、藝術班、瑜伽班、音樂小組、節日慶祝等活動或義工服務，讓患病兒童可繼續發展興趣，保持社交，紓緩心理壓力，同時讓不同人住家庭互相扶持鼓勵，組成小社群，凝聚抗病力量。
 

新家舍預計每年為病童家庭提供 2.4萬個住宿晚。(陳詠琳攝) 新家舍設施齊全。(陳詠琳攝) 新家舍設施齊全。(陳詠琳攝) 新家舍設施齊全。(陳詠琳攝) 新家舍設施齊全。(陳詠琳攝)

連同原有、位於沙田家舍的23間家庭客房，香港麥當勞叔叔之家合共提供89間客房。黃馮慧芷認為，觀塘家舍正式投入服務是慈善基金的重要里程碑，照顧更多有需要的家庭，進一步配合香港兒童醫院運作和需要，為香港社會帶來更大裨益，創造多贏。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受