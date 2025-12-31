麥當勞多款食品2026年續凍價 麥樂雞餐維持29蚊

香港麥當勞公布由2026年1月2日起，多款食品續凍價，部分產品價格調高5亳，平均加幅為過去10年最低。魚柳飽和豬柳漢堡，以及麥樂雞超值套餐凍結售價，分別維持14元、15.5元及29元。另外，麥當勞於元旦日延續傳統供應全日早餐，1月2日起亦會一連7日推出優惠，包括「$10 九件麥樂雞」等。市民亦可在明年1月2日至1月15日，透過登入PayMe App領取5元麥當勞快閃優惠券。

每年元旦，麥當勞都會推出全日早餐。麥當勞今日（12月31日）宣布，今年會延續傳統，在元旦日推出全日早餐，包括大人氣 McGriddles 系列$35 楓糖班戟豬柳漢堡套餐、新成員$37 起楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐、$37 起楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐，以及$37 珍寶套餐（配薯餅及飲品）。

明年部份產品上調0.5元 平均加幅10年最低

香港麥當勞表示為回應經濟環境，經審慎考慮後決定將多款人氣食品繼續凍價，其中魚柳飽連續第三年凍價，維持現有優惠價$14，麥樂雞超值套餐維持$29優惠價，辣辣麥炸雞及蜜糖麥炸雞超值套餐全年特惠價減逾$10，只售$39。由1月2日起，僅部分產品作出有限度價格調整，微調$0.5(麥炸雞分享桶(6件)及脆香雞翼分享桶(16件)除外)，未來公司會繼續開源節流，嚴格控制成本，亦會繼續推出多款優惠。

另外，2026年1月2日起，麥當勞App 將推出一連7日「麥麥心意賞」優惠，包括「$10 九件麥樂雞」、「$10 兩個菠蘿批或香芋批」及「$20 脆香雞翼(4 件)配中汽水」等。此外，辣辣麥炸雞以及經典口味蜜糖 BBQ 麥炸雞亦將破天荒大減逾$10，以全年特惠價$39（原價$51起）推出。