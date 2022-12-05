麥當勞滙豐卡買40元賺額外20%獎賞錢 一連四星期食指定餐換美食券

鏡粉或一眾「前夫」可能已開始密密食麥當勞爭取抽得「鏡仔卡」，麥當勞與滙豐信用卡同時再推限時消費優惠，即日起至12月31日，於全港麥當勞餐廳或麥當勞App以指定滙豐信用卡單一簽賬淨額滿40元，即可享額外20%「獎賞錢」回贈，每位持卡人上限為50元「獎賞錢」。而在推廣期內，逢周一在麥當勞App購買指定餐飲，即可獲指定麥當勞美食之電子優惠券一張，今日獎賞為蘋果批，下周則有新地。麥當勞表示，希望繼續推動線上線下無縫連接的餐飲體驗，同時回饋社會。

顧客以合資格滙豐Visa或Mastercard信用卡(不適用於銀聯雙幣信用卡、Apple Pay及Google Pay)於12月5日、12日、19日及26日，以麥當勞App購買【BOSS必歎套餐】2件麥炸雞(原味或爆蒜)配飲品，可獲美食優惠券，優惠券分別可換取蘋果批、士多啤梨新地或朱古力新地、原味麥炸雞及Oreo麥旋風。免費回贈的電子優惠券於4個工作日內會自動存入與購買時相同的合資格麥當勞App賬戶，電子優惠券有效期至2023年1月15日。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，麥當勞 App註冊用戶人數更已超過360萬，冀今次合作為顧客提供優質便捷與線上線下無縫的餐飲體驗，方便顧客並推動數碼化，達到雙贏、回饋社會。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今年第三季，客戶於快餐類別的簽賬較去年同期增長近三成，去年與麥當勞合作經驗甚受歡迎，希望再接再厲為持卡人帶來更多更精彩的簽賬優惠。