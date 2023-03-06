麥美娟出席香港婦協講座 分享「青年發展藍圖」

香港各界婦女聯合協進會 (香港婦協)主辦日前舉辦「青年發展藍圖」講座，民政及青年事務局局長麥美娟到場講解「藍圖」內容及分享對香港青年未來發展議題的見解和心得，共有250多人參與，包括120名香港婦協顧問、名譽會長、理事會成員及多個團體代表，以及130名線上參與者。

麥美娟在會上詳盡講解「藍圖」內容，包括青年人面對的環境和挑戰，並就「啟發」青年、「扶持」青年和「擁抱」、包容不同的青年人三個主題，勾劃特區政府就未來青年發展工作的理念、願景及方針。她同時針對民青局打造的全新青年網絡，介紹如何凝聚青年人持續參與不同活動和社區服務。

香港婦協副主席暨社會及法律事務委員會召集人蔡關頴琴表示，青年事務是婦協關注的重要議題，社會及法律事務委員會鼓勵各界婦女關注、討論和參與社會事務，普及婦女對法律的知識，加強婦女承擔公民及國民責任的意識，及提高婦女在政府制定政策和法規上的影響力，協助政府落實基本法及有效施政，促進社會和諧、平衡和進步，故特別籌備是次講座。

香港婦協相信通過分享會，令婦協成員正確理解「青年發展藍圖」，與特區政府保持緊密的聯繫，攜手合作，支持《藍圖》的落實和執行工作，同時亦能深入瞭解國家發展大勢，助力香港更好地融入國家發展大局。