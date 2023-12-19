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2023-12-19 04:30:22
日報

麥美娟稱機制讓市民有監察權 區議員須八成出席率

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麥美娟

麥美娟昨為全體候任區議員的地區治理培訓班主講。(政府新聞處)

新一屆區議會明年1月就任，政府昨為全體候任區議員舉行地區治理培訓班，會上有介紹履職監察機制指引，包括出席率不得低於八成、每年要向區議會主席提交工作報告，以及要積極參與地區活動和推廣政策等。負責主講的民政及青年事務局長麥美娟表示，對一眾候任區議員充滿期望，不應在就任前認定他們已「犯校規」。

全體區議員昨分兩場出席地區治理培訓班，麥美娟會後表示，會上解釋了《區議員履職監察機制指引》、《區議會常規》和交代「負面行為」清單。

離港逾48小時須書面通知

政府其後發布該兩份文件，提到區議員每年出席率不可低於八成、需要開設議員辦事處、參與區議會「會見市民計劃」等，同時每年要向區議會主席提交工作報告，交代每年出席或進行過的活動、諮詢等。

《指引》亦有列明，區議員要積極參與地區活動、透過街站推廣或派發宣傳品去進行政策宣傳工作、參與區議會轄下3個委員會或工作小組等，以及交代區議員的基本要求，如守法、時刻注意個人言行等。根據《常規》，議員如要離港逾48小時須書面通知區議會秘書。

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被問到新一屆清一色「愛國者」有多大機會有人違反指引時，麥美娟笑稱不應認定議員上任前先「犯校規」，目標均是希望區議員上任後，可與居民保持緊密接觸、協助居民解決問題和反映意見。

麥美娟又指，以往常有居民認為選舉過後「就唔見咗個區議員」，今次機制正正是回應市民訴求，讓他們行使投票權後亦能行使監察權，又相信來屆區議會「唔會再有呢啲區議員」。

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