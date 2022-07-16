麥美娟：上任首要工作是聆聽青年人　年底推出青年發展藍圖

民政及青年事務局長麥美娟在一個電台節目中表示，上任首項工作是要聆聽青年人的聲音，了解他們的需要，再變成政策推行。她又坦言，要青少年信任政府，工作困難，形容如果有特效藥早就用了，認為當局需要接觸平日少接觸的一群，正構思與年輕人深度交談。
麥美娟指，她上任後第一項工作是要聆聽年輕人意見，再變成政策推行。她形容針對青年的工作要「細水長流」，難有即時方法令年輕人立即相信政府，形容如果有特效藥早就用了。她又稱，會與不同政治光譜的青年交流，除了透過大規模諮詢，亦會舉辦深度交流會，內容不會對外公開。她說，以往與青年議題相關的委員會，少不免流於表面，曾有委員反映議程空泛，今屆會作出改動，相關的委員會被視為合作伙伴，不單參與，更能夠主導部分活動，擔任主人翁的角色。
局方年底推青年發展藍圖涉7個範疇
提及行政長官李家超指要增加年輕人的上流空間，麥美娟指，當局年底會推出第一個版本的青年發展藍圖，涉及7個範疇，包括就業、創業及置業等，由於這些範疇環環緊扣，因此要與其他政策局商討，日後會檢視，繼續更新藍圖內容。她又指，基本法列明特區政府可設立非政權性的區域組織，不論將來是否採用現行區議會的模式，或增設委任制，都會確保地區組織能發揮到諮詢作用，掌握民情民意。