麥美娟：上任首要工作是聆聽青年人　年底推出青年發展藍圖

民政及青年事務局長麥美娟在一個電台節目中表示，上任首項工作是要聆聽青年人的聲音，了解他們的需要，再變成政策推行。她又坦言，要青少年信任政府，工作困難，形容如果有特效藥早就用了，認為當局需要接觸平日少接觸的一群，正構思與年輕人深度交談。

麥美娟指，她上任後第一項工作是要聆聽年輕人意見，再變成政策推行。她形容針對青年的工作要「細水長流」，難有即時方法令年輕人立即相信政府，形容如果有特效藥早就用了。她又稱，會與不同政治光譜的青年交流，除了透過大規模諮詢，亦會舉辦深度交流會，內容不會對外公開。她說，以往與青年議題相關的委員會，少不免流於表面，曾有委員反映議程空泛，今屆會作出改動，相關的委員會被視為合作伙伴，不單參與，更能夠主導部分活動，擔任主人翁的角色。