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2024-01-10 11:53:57

麥美娟：不應將區議員議席與關愛隊掛鈎　關愛隊非為錢及出名

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麥美娟：不應將區議員議席與關愛隊掛鈎　關愛隊非為錢及出名

麥美娟：不應將區議員議席與關愛隊掛鈎　關愛隊非為錢及出名

關愛隊首次有承辦團體終止營運，元朗區瑞華關愛隊隊長周永勤表示，因沒有足夠提名參選區議員和未獲政府委任，欠缺資源幫補關愛隊開支。民政及青年事務局局長麥美娟接受報章專訪時表示，不應將議席與關愛隊掛鈎，關愛隊並非為錢及為「出名」。

麥美娟強調關愛隊並非「為錢為乜」，因資源不多，有些更要籌錢營運，「當然如果有啲人話，我諗住做到區議員，先走去做關愛隊，我認為兩件事不能掛鈎」。區議會選舉後，不少關愛隊成員參選失敗，但仍繼續履行關愛隊職務，甚至擔任隊長，麥美娟認為該班隊員「唔係為咗選到（區議員）先做，唔係做完（關愛隊）之後，可以攞到好多政府錢、可以好出名，而是默默耕耘」。

證明資源並非多到「好筍」

麥美娟表示做地區服務從來不容易，出心出力甚至出錢服務，她十分佩服和尊重5千多名關愛隊隊員。她提到提出成立關愛隊之初，坊間有人質疑關愛隊只是「日日派福袋」，「以為好容易做，以為好多錢」。而今次事件證明了只是錯覺及誤會，資源並非多到「好筍」、「益咗唔知邊個」。

她續指事件反映關愛隊面對的挑戰，亦看到關愛隊成員對社區的無私奉獻，呼籲社會多支持。她強調關愛隊並非全由政府出資，亦需要關愛隊具備能力凝聚社區資源，提交計劃書時需提及這方面的能力，以及動員力量。對於會否增加政府資助減輕關愛隊負擔，麥美娟說當然希望增加資源，惟現時政府資源緊絀，公帑需使用得宜。麥美娟強調最重要是有代替方案，現時已有另一關愛隊兼任瑞華小區，市民服務未受影響，會盡快遴選新關愛隊。

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麥美娟會見傳媒時指，不評論個別人士的決定，但強調在關愛隊遴選時已清楚列明撥款金額，為每兩年80至120萬元，並非「神秘的數字」。而當局已列明社區服務經驗、社區動員力等要求，形容做法「均真」。

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