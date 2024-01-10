麥美娟：不應將區議員議席與關愛隊掛鈎　關愛隊非為錢及出名

關愛隊首次有承辦團體終止營運，元朗區瑞華關愛隊隊長周永勤表示，因沒有足夠提名參選區議員和未獲政府委任，欠缺資源幫補關愛隊開支。民政及青年事務局局長麥美娟接受報章專訪時表示，不應將議席與關愛隊掛鈎，關愛隊並非為錢及為「出名」。

麥美娟強調關愛隊並非「為錢為乜」，因資源不多，有些更要籌錢營運，「當然如果有啲人話，我諗住做到區議員，先走去做關愛隊，我認為兩件事不能掛鈎」。區議會選舉後，不少關愛隊成員參選失敗，但仍繼續履行關愛隊職務，甚至擔任隊長，麥美娟認為該班隊員「唔係為咗選到（區議員）先做，唔係做完（關愛隊）之後，可以攞到好多政府錢、可以好出名，而是默默耕耘」。