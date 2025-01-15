麥美娟：全港美好家庭選舉公開提名 旨在鼓勵多關心家人

麥美娟接受港台專訪時表示，評審準則主要是看參賽家庭成員之間關係，如何發揮出家庭核心價值，家庭成員之間如何在生活或工作中體現互相扶持；在家庭教育和照顧下一代方面，有何良好方法，值得其他家庭學習。她說參賽者可以透過撰寫文章等方式參賽，而獲選家庭就會拍攝片段，將他們的故事與其他人分享。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，今年第二季將與家庭議會合作，舉辦「全港美好家庭選舉」，設10多個獎項，表揚模範家庭，選舉將公開讓市民提名報名，結果會由包括社會人士在內的評審委員會選出。

麥美娟表示，舉辦今次選舉，目的並非要選出所謂「最好家庭」，而是想鼓勵大家多留心和關心自己家人和身邊家庭，她說有時大家對好多事物都習以為常，以為家人對自己的關心是理所當然，她希望選舉能為大家提供反思機會，同時建設良好家教家風，令社會更加和諧。

另外，《施政報告》提到，為促進女性職場發展，將推出「『友』妳啟導」師友計劃，為女大學生配對友師。 麥美娟說，此師友計劃預期在今年上半年展開，由大學邀請80名女大學生參與，民青局會與婦女事務委員會合作，邀請傑出女性領袖擔任導師，每人帶領兩名大學生，透過不同活動，與她們分享在不同專業的職場經驗，以扶持和啟發學生日後發展。