麥美娟：各區民政事務處將推活動 冀提升市民國家安全意識

4月15日，香港特別行政區維護國家安全委員會在會議展覽中心舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。圖為國家安全教育參訪團的成員們，表演舞台情景短劇《學子心 祖國情》，展現自己在參訪過程中的所見所聞與內心感受。（中通社)

今年6月30日是香港國安法實施五周年，民政及青年事務局局長麥美娟表示，18區民政事務處將於5月至7月期間推出10多項主題活動，包括國安教育相關研討會、場地展覽，以及不同類型的嘉年華活動，希望提升市民國家安全意識，營造維護國安的社會氛圍，並深化市民的國民身份認同。

下月舉辦國家安全教育地區導師座談會

麥美娟接受《文匯報》專訪說，各區將於下月中舉辦「國家安全教育地區導師座談會」，邀請全港18區的國家安全教育導師，向長者、少數族裔及青年等不同群體傳遞國安理念。針對青年群體，民青局將資助青少年制服團體舉辦升旗儀式、步操匯演等活動，預計吸引逾百名成員參與。