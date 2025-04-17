麥美娟：各區民政事務處將推活動 冀提升市民國家安全意識

今年6月30日是香港國安法實施五周年，民政及青年事務局局長麥美娟表示，18區民政事務處將於5月至7月期間推出10多項主題活動，包括國安教育相關研討會、場地展覽，以及不同類型的嘉年華活動，希望提升市民國家安全意識，營造維護國安的社會氛圍，並深化市民的國民身份認同。
下月舉辦國家安全教育地區導師座談會
麥美娟接受《文匯報》專訪說，各區將於下月中舉辦「國家安全教育地區導師座談會」，邀請全港18區的國家安全教育導師，向長者、少數族裔及青年等不同群體傳遞國安理念。針對青年群體，民青局將資助青少年制服團體舉辦升旗儀式、步操匯演等活動，預計吸引逾百名成員參與。
她又透露，民青局將會透過深化國際交流、促進內地實習體驗、搭建青年交流平台、完善青年設施等方向，2024年至2025年度，青年海外實習及交流活動覆蓋全球6大洲、48個國家，其中34個為「一帶一路」沿線國家和地區。
此外，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，麥美娟說，民青局將於9月3日在香港大會堂紀念花園舉行官方儀式，亦會邀請老戰士到座談會講述抗戰經歷，舉行抗戰電影欣賞等活動。公民教育委員會將於下半年推出抗日戰爭圖片展，及資助2000名青年赴內地參觀國家的軍事設施、抗戰歷史遺址、博物館等，加深青年對國防觀念和國家安全的認識。
原文刊登於 香港電台