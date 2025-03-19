麥美娟：「聯廈聯管」助三無大廈業主更好保養和管理物業

民政及青年事務局局長麥美娟表示，推出為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃是希望為「三無大廈」業主提供一條龍服務，協助他們成立業主立案法團，以及尋找專業物管公司，協助更好保養和管理自己的物業。她說在物業管理問題上，政府角色是為業主提供支援，最重要始終是業主要覺醒，做好自己物業資產管理。
麥美娟：現時是適合的時間推出計劃
麥美娟接受香港電台電視節目《盤點政策》訪問時表示，現時是適合的時間推出計劃，除了因為大廈管理專業顧問服務計劃已推展至全港18區之外，政府完善了地區治理，以及重塑區議會亦都為計劃提供了契機。
她說以往區議員只需在區內拿取數千票便能勝出選舉，涉及大廈法團的問題既困難又複雜，當中牽涉好多利益，如果介入可能會「得罪人」，因此當時的區議員寧願做其他事情取票。不過，重塑後的區議會，由民政專員擔任區議會主席，就可以帶領區議員一同參與地區治理，而樓宇管理對市民來說是切身的事。
她重申希望業主明白，不要以為大廈沒有業主立案法團，當大廈出問題時就不關自己事，相反每名業主同樣要攤分有關費用，屆時支出可能更高。她說如果這些業主能夠成立法團，透過「聯廈聯管」計劃，尋找專業物管公司管理，將一些小問題解決，以免進一步惡化，將可為他們節省更多時間和金錢。
對於施政報告提出恒常化「關愛隊」，並增加資助金額五成，麥美娟表示，未來會檢視關愛隊服務範圍和範疇，並會為隊員提供培訓，但她強調，關愛隊始終是義工，不能夠代替專業部門提供服務。
原文刊登於 香港電台