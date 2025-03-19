麥美娟：「聯廈聯管」助三無大廈業主更好保養和管理物業

民政及青年事務局局長麥美娟表示，推出為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃是希望為「三無大廈」業主提供一條龍服務，協助他們成立業主立案法團，以及尋找專業物管公司，協助更好保養和管理自己的物業。她說在物業管理問題上，政府角色是為業主提供支援，最重要始終是業主要覺醒，做好自己物業資產管理。

麥美娟：現時是適合的時間推出計劃

麥美娟接受香港電台電視節目《盤點政策》訪問時表示，現時是適合的時間推出計劃，除了因為大廈管理專業顧問服務計劃已推展至全港18區之外，政府完善了地區治理，以及重塑區議會亦都為計劃提供了契機。