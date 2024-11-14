麻疹︱22歲城大女學生確診 情況穩定 傳染期居馬鞍山宿舍

一名22歲女子自本月8日起出現發燒等病徵，兩日後出疹。她日前獲轉介到公立醫院並接受隔離治療。她的呼吸道樣本經化驗後對麻疹核酸檢測呈陽性反應。病人目前留院，情況穩定。
個案涉及一名過往健康良好的22歲女子。她本月8日起出現發燒、流鼻水和結膜炎，並於本月10日出疹。她在12日向其就讀的香港城市大學的診所求醫，並獲轉介到明愛醫院急症室，同日入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本經化驗後對麻疹核酸檢測呈陽性反應。她經診治後情況穩定，目前仍然留院。
潛伏期大部分時間都在香港
衞生防護中心接獲通報後，隨即展開調查。根據病人提供的資料，她為香港城市大學學生，於外地出生，不確定曾否在原居國家接種麻疹疫苗。她於潛伏期大部分時間都在本港。她於傳染期內居於香港城市大學位於馬鞍山的宿舍，並曾在九龍塘校園出席課堂。中心已與該大學、有關學生宿舍和醫療機構保持緊密聯繫，以進行流行病學調查。中心正就個案在傳染期內曾到訪的地點和接觸人士進行追蹤，所有接觸者至今均沒有出現病徵。
設立熱線供相關師生查詢
中心亦已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議，並會為對麻疹未有免疫力的接觸者提供暴露後預防性疫苗接種。中心亦已於今日晚上為該大學及宿舍的相關師生舉辦線上健康講座，提醒有關麻疹的注意事項及須採取的預防措施。同時，衞生防護中心會設立熱線（2125 2670）供相關師生查詢，熱線由明日(15日)至本月22日運作。
衞生署表示，自新型冠狀病毒病大流行以來，各地的疫苗覆蓋率有所下降。全球多個國家正受麻疹再度爆發的影響。而根據小學學童的免疫接種覆蓋率以及衞生署定期進行全港免疫接種覆蓋調查顯示，兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率一直達到95%以上，目前資料顯示本地出現大型爆發麻疹的風險偏低。署方呼籲，所有對麻疹未具備免疫力的人士，尤其是可能有較高機會接觸輸入個案的外傭、於大專院校工作或就讀的人士、以及海陸空口岸的工作人員，應接種兩劑含麻疹疫苗。