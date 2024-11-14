麻疹︱22歲城大女學生確診 情況穩定 傳染期居馬鞍山宿舍

一名22歲女子自本月8日起出現發燒等病徵，兩日後出疹。她日前獲轉介到公立醫院並接受隔離治療。她的呼吸道樣本經化驗後對麻疹核酸檢測呈陽性反應。病人目前留院，情況穩定。

個案涉及一名過往健康良好的22歲女子。她本月8日起出現發燒、流鼻水和結膜炎，並於本月10日出疹。她在12日向其就讀的香港城市大學的診所求醫，並獲轉介到明愛醫院急症室，同日入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本經化驗後對麻疹核酸檢測呈陽性反應。她經診治後情況穩定，目前仍然留院。

潛伏期大部分時間都在香港

衞生防護中心接獲通報後，隨即展開調查。根據病人提供的資料，她為香港城市大學學生，於外地出生，不確定曾否在原居國家接種麻疹疫苗。她於潛伏期大部分時間都在本港。她於傳染期內居於香港城市大學位於馬鞍山的宿舍，並曾在九龍塘校園出席課堂。中心已與該大學、有關學生宿舍和醫療機構保持緊密聯繫，以進行流行病學調查。中心正就個案在傳染期內曾到訪的地點和接觸人士進行追蹤，所有接觸者至今均沒有出現病徵。

